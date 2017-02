Abgrund am Straßenrand An der Staatsstraße 32 in Ehrenberg ist das Bankett stark beschädigt. Verwunderlich ist das nicht.

Auf der S 32 in Ehrenberg unweit der Ferkelzuchtanlage ist für Autofahrer erhöhte Vorsicht geboten. Der Straßenrand ist in diesem Bereich stark beschädigt. An einigen Stellen sind Warnbaken aufgestellt worden. © Dietmar Thomas

Autofahrer, die auf der Staatsstraße 32 von Ehrenberg in Richtung Rossau fahren, müssen jetzt noch besser auf den Gegenverkehr achten. In Höhe der Ferkelzuchtanlage sind mehrere Warnbaken aufgestellt, weil das Straßenbankett tiefe Rinnen aufweist. Das Abrutschen eines Autos in diese ausgefahrenen Spuren könnte durchaus Schäden am Fahrzeug verursachen.

Laut Information durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) ist eine Baumaßnahme in diesem Bereich nicht geplant. „Die Bankettschäden werden zeitnah, sofern es die Witterung und der Bodenzustand zulassen, von der Straßenmeisterei des Landkreises beseitigt“, sagte Nicole Wernicke von der Lasuv-Pressestelle. Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) wundert sich nicht über die Schäden. „Die Straße ist schmal und nicht für den Lkw-Verkehr ausgelegt. Man kann den Fahrern aber keinen Vorwurf machen, wenn sie bei Gegenverkehr auf das Bankett ausweichen“, so die Bürgermeisterin. Aus Richtung Rossau ist das Befahren der S 32 durch Lkw erlaubt, in der Gegenrichtung nicht. Für viele Brummifahrer ist die Trasse eine beliebte Abkürzung von der Autobahnabfahrt der A 4 in Hainichen zu den Papierfabriken in Kriebstein.

Vor reichlich drei Jahren hieß es seitens des Lasuv, dass sich der Ausbau der Straße zwischen Rossau und Ehrenberg in drei Abschnitten in der Planung befinde. Zumindest der Ausbau in Rossau von der Kreuzung Hainichener Straße bis zum Abzweig Ehrenberg soll nach Informationen, die dem Döbelner Anzeiger vorliegen, im Juli dieses Jahres beginnen. Nach ersten Schätzungen dauern die Arbeiten für diesen Abschnitt etwa zwei Jahre. In dieser Zeit soll der Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden.

