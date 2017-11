Abgezockter als die Raben Dresdens neue Mittelblockerin Barbara Wezorke trumpft beim Sieg gegen ihren Ex-Verein auf.

Barbara Wezorke ist ein Energiebündel und bei den Roten Raben Vilsbiburg Punktbeste. © Robert Michael

Wenn eine Mittelblockerin mehr Punkte sammelt als die Hauptangreiferin, dann fällt das auf beim Blick auf die Statistik. Vielleicht hat die eine nicht ihren besten Tag erwischt oder – so geschehen beim 3:0 (25:21, 25:21, 25:20) in Vilsbiburg – die Spezialistin am Netz ein besonders guten. Barbara Wezorke war mit 14 Punkten die Top-Scorerin der Partie, verbuchte fünf Blockzähler und hatte eine Angriffsquote von 67 Prozent – und das alles gegen ihren Ex-Verein. Erstmals in dieser Saison konnte sich die 23-Jährige über die Medaille als wertvollste Spielerin freuen.

„Ich bin superglücklich über unsere Leistung. Das ist wichtiger als der persönliche Erfolg. Und Sasa hat ähnliche gute Werte“, meint Wezorke. Die Slowenin Sasa Planinsec, ebenso Mittelblockerin, kam auf starke 13 Punkte. Wezorke reicht das Lob an Zuspielerin Mareen Apitz weiter. „Sie macht es uns auch leicht. Mit Mareen zu spielen, macht wahnsinnig viel Spaß“.

Eine besondere Aufregung vor der Partie in Vilsbiburg, wo sie die vergangenen beiden Jahre gespielt hatte, hatte Wezorke nicht gespürt. „Ich habe mich über viele bekannte Gesichter auf der Tribüne gefreut. Ansonsten hat das keine Rolle gespielt.“

Gleich zu Beginn trumpfte Wezorke auf; beim 6:3 hatte sie schon drei Block- und einen Angriffspunkt gesammelt. Am Satzende wurde es nach einem Marathonballwechsel für Nationalspielerin Jennifer Pettke dunkel – Wezorke blockte zum 23:21. Souverän spielte der DSC auch die nächsten beiden Durchgänge und ließ sich selbst von einem Rückstand im dritten nicht aus der Ruhe bringen. „Es war wie immer in Vilsbiburg“, meinte Trainer Alexander Waibl: „Manchmal denkt man, dass es läuft. Dann droht das Spiel wieder zu kippen. Doch in den entscheidenden Momenten waren wir etwas abgezockter.“

Seine Mannschaft findet immer mehr ihren Rhythmus. Wezorke, die vor der Fingerverletzung von Ivana Mrdak als Einwechselspielerin in die Saison gestartet ist, reflektiert: „Man muss auch erst seine Rolle auf dem Feld finden. Ich denke, wenn Ivana fit ist, dass ich wieder auf der Bank sitze. Das ist für mich in Ordnung. Ivana und Sasa sind sehr stark.“

Das ausgeglichene Team könnte in dieser Saison das große Plus sein. Für die bisher einzige Niederlage will sich der DSC am kommenden Samstag revanchieren. Im Pokal-Viertelfinale heißt der Gegner Potsdam. „Unser erklärtes Ziel ist das Finale, daher ist uns der Gegner egal. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, sagt Wezorke.

zur Startseite