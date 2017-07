Abgestürzter Waldkauz kommt wieder ins Nest Ein Jungvogel fällt in Pfaffendorf aus der Bruthöhle, aufmerksame Wanderer finden ihn. Dann beginnt eine Rettungsaktion.

Vogelexperte Ulrich Augst zeigt den angestürzten Waldkauz auf der Treppe des Klammweges am Pfaffenstein. Der Vogel wird mithilfe eines Bergsteigers wieder in die Bruthöhle gesetzt. © Mike Jäger

Freitagmittag klingelt das Telefon bei der Nationalparkverwaltung in Bad Schandau. Zwei aufgeregte Frauen berichten, sie hätten einen kleinen Vogel am Wanderweg am Pfaffenstein gefunden, dort, wo der sogenannte Klammaufstieg nach oben führt. Der Vogelexperte Ulrich Augst fährt hin und die jungen Frauen zeigen ihm einen kleinen Waldkauz auf der Treppe des Klammweges, offensichtlich aus einer Bruthöhle hoch oben am Klettergipfel Jäckelfels gefallen.

„Man muss staunen, dass er überlebt hat“, freut sich Augst. Kleine Flaumfedern an der Felswand der Kluft verraten, von wo er abgestürzt ist. In etwa 20 Metern Höhe, direkt im berüchtigten Kletterweg „Lohn der Angst“, gibt es ein markantes Felsloch. Augst weiß, dass es oft als Bruthöhle dient. Der circa 15 Tage alte Vogel ist unverletzt. Er nimmt ihn mit nach Hause nach Sebnitz, um ihn dort aufzupäppeln.

Am Sonntagnachmittag hat es endlich aufgehört zu regnen und der Sandstein ist so weit abgetrocknet, dass eine Besteigung des Jäckelfels möglich ist. Der Schmilkaer Bergsteiger Mike Jäger seilt sich vom Gipfel ab und setzt den kleinen Waldkauz wieder zurück ins Felsloch.

Sofort ertönen die typischen, zischenden Bettelrufe „kss, kss“ nach Futter. „Die Altvögel bleiben in der Gegend“, ist Augst zuversichtlich. Die Elterntiere werden sich kümmern. Trotzdem ist Augst erstaunt, dass keine weiteren Eulenkinder im Loch sind. „Im Durchschnitt ziehen Waldkäuze drei Jungvogel auf, in Ausnahmefällen auch sechs. Aber wenn das Futter knapp ist, eben auch nur einen“, weiß der Vogelexperte. Das weitere Aufziehen der jungen Eule zu Hause und das anschließende Auswildern sei schwierig, weil Käuze viel von den Eltern lernen. „Die Chancen sind so besser“, sagt Augst. In etwa 15 Tagen ist der Waldkauz flügge.

