Abgespecktes Programm

Am Wochenende sind die Geringswalder Kegler in der 2. Verbandsliga Staffel 1 Gastgeber. Auf der Bundeskegelbahn in Altgeringswalde reist die Mannschaft des SV Eintracht Sprotta an. Die Gäste belegen derzeit den zweiten Tabellenplatz und gehen als Favorit in dieses Duell. Allerdings haben die Geringswalder in der Vorwoche einen Auswärtssieg in Zschorlau erkämpfen können und werden entsprechend selbstbewusst versuchen, sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren. Es bleibt abzuwarten, wie die Randeilenburger auf der Geringswalder Anlage zurechtkommen. Mit einer konzentrierten Leistung kann es der Heimmannschaft um Hans Marschner gelingen, die Punkte zu erringen.

In der Regionalliga Döbeln werden zwei Spiele des 16. Spieltages ausgetragen. Die zweite Leisniger Truppe empfängt die Mannschaft des Döbelner SC III. In der Tabelle sind die Döbelner deutlich besser platziert als die Gastgeber, und als Verfolger des Spitzenreiters Leisnig III wollen sie beide Punkte in die Stiefelstadt entführen. Es bleibt aber abzuwarten, in welcher Besetzung die Leisniger antreten und wie sie ihren Heimvorteil ausnutzen können. Ganz aussichtslos gehen sie nicht ins Rennen und könnten mit einem Sieg durchaus Schützenhilfe für ihre dritte Mannschaft leisten.

Im zweiten Spiel stehen sich die erste Leisniger Mannschaft und die zweite Vertretung des LWV Geringswalde gegenüber. Auch in dieser Partie sind die Gäste von der Tabellensituation her favorisiert. Aber die Geringswalder hatten in der Vergangenheit oft Probleme auf der Leisniger Anlage. Dies sollte die Chance für die Gastgeber sein, ihre Position zu verbessern. (DA/kbe)

