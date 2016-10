Abgeschobener Intensivtäter wartet auf Urteil Ein 30-jähriger Asylbewerber soll geschlagen, gestohlen, beleidigt und bedroht haben. Der Mann bleibt wohl noch länger in Haft.

Es geht nur noch um die Höhe der Gefängnisstrafe: Im Berufungsprozess am Landgericht Dresden gegen einen 30-jährigen Araber wurden nun die Plädoyers gehalten. Zum Abschluss der mehrtägigen Verhandlung mit zahlreichen Zeugen forderten sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung eine Haftstrafe für den Intensivtäter. Hält die Anklage drei Jahre und acht Monate für angemessen, plädiert der Verteidiger nun für zweieinhalb Jahre Gefängnis.

Dem Mann werden 21 Straftaten im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und in der Dresdner Innenstadt zu Last gelegt. Der Mann soll aus Marokko stammen. Davon geht die Anklage aus.

So richtig geklärt ist seine Identität aber nicht. Der Araber kam 2006 erstmals nach Deutschland, er wurde noch im selben Jahr wegen Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt. 2011 schob man ihn nach Marokko ab, doch 2014 kehrte er zurück und wurde erneut straffällig. Der Angeklagte selbst behauptet, aus Somalia zu stammen.

Der Mann wurde immer wieder straffällig. Am Amtsgericht Pirna wurde er im Juni zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung legten Berufung aber beide ein. Vor wenigen Wochen wurde der Prozess gegen den gelernten Fischer, der seit Januar in Untersuchungshaft sitzt, neu aufgerollt.

Zwischen April und Oktober 2015 geriet der Mann immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Der 30-Jährige blieb mehreren Beamten in Erinnerung. Immer wieder sei er negativ aufgefallen. Mal beleidigte er Polizistinnen auf üble Weise, mal eine Mitarbeiterin im Landratsamt in Pirna.

Vor fast einem Jahr trat er einen Sanitäter, der ihm helfen wollte, in den Brustkorb. Der Angeklagte war zuvor aus einem Fenster des Freitaler Asylheims im früheren Hotel Leonardo gesprungen. Er war zu Besuch, wollte aber nicht erwischt werden. Bei dem Sprung verletzte er sich am Fuß.

Die Verteidigung hält für diesen Vorwurf einen Freispruch für möglich, es habe vielleicht eine Notwehrsituation vorgelegen. „Er wollte nicht behandelt werden, sagte das. Ihm wurde gegen seinen Willen eine Spritze verabreicht“, sagt der Anwalt.

Mehrere Vorwürfe bestritten

Ähnlich bei anderen Vorwürfen: Mal wurde sein Mandant in Freital in der Nähe eines Cabrios gesehen, aus den eine Tasche mit Geldbörse gestohlen wurde. Aber DNA-Spuren des 30-Jährigen fanden sich nicht.

Mal habe eine Verkäuferin in einem Laden an der Prager Straße in Dresden den Mann bei einem versuchten Diebstahl mit seinem Komplizen verwechselt. Die Frau hatte aber vor Gericht betont, dass Diebstähle damals an der Tagesordnung waren, eine Verwechslung daher möglich sei.

Ebenso fraglich wäre laut Verteidigung der Vorwurf, der 30-Jährige habe in Neustadt mit einem Messer herumgefuchtelt. In einer Asylwohnung hätte er einen Hausmeister bedroht, der dort Reparaturen ausführen sollte. Der Angeklagte hätte zuvor randaliert. Der Hausmeister sagte, er wisse nicht, ob der Angeklagte damals vielleicht nur in der Küche Essen gemacht hat: „Ich sah nur, dass das vielleicht gefährlich werden könnte, und bin abgedreht.“ Der Zeuge sagt, er kenne den Angeklagten. Der sei in medizinischer Behandlung gewesen. „Ich habe eine Depression, nehme Medikamente“, sagt der Asylbewerber selbst. Auch Alkohol habe bei Taten eine Rolle gespielt.

Er selbst räumt elf der 21 Vorwürfe ein. So bestätigte er, dass er im April 2015 an einem Übergriff im Bus zwischen Altenberg und Dippoldiswalde beteiligt war. Sein Begleiter, ein 19-jähriger bereits dafür verurteilter Marokkaner, hatte ein Mädchen begrapscht und eine ältere Schülerin belästigt. Zwei Schüler gingen dazwischen. Sie wurden beschimpft, geohrfeigt, getreten – auch von dem Angeklagten, der damals ein Messer dabei hatte. Das Urteil der Berufungskammer wird im Oktober erwartet.

