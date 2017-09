Abgeschleppt zum Autobahnzubringer Erneut steht ein Wagen am Kuxberg. Diesmal will der Eigentümer die Kosten für die Entsorgung aber nicht sparen.

Dieser Renault steht seit einigen Tagen am Kuxberg. © Mareike Huisinga

Pirna. Schon wieder wurde an dem Autobahnzubringer zur A 17 am Kuxberg bei Dohna ein Pkw abgestellt – diesmal ein silberfarbener Renault mit tschechischem Kennzeichen. Allerdings will der Besitzer in diesem Fall keine teuren Entsorgungskosten sparen. „Der Fahrzeughalter aus Tschechien hatte zuvor einen Motorschaden auf der A 17 und ließ sein Auto daraufhin abschleppen“, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner. Die Kontaktdaten des Halters, der eine Nebenwohnung in Meißen besitzt, sind der Polizei bekannt. Der Eigentümer müsse die Beräumung seines Fahrzeuges selber organisieren, so Geithner. Nicht immer ist der Fall so eindeutig. Erst vor Kurzem stand an der Stelle ein schwarzer Renault mit abgeschraubten Kennzeichen. Hier wollte der Eigentümer offensichtlich die Entsorgungskosten umgehen. Der Wagen, der über einen Monat an dem Parkplatz neben dem Funkhäuschen „parkte“, wurde von Unbekannten gefleddert und schließlich von Mitarbeitern des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr verschrottet. Letztlich musste also der Steuerzahler für die Kosten aufkommen (SZ berichtete).

