Abgeschirmter Champion Michael Schumacher wird am Dienstag 48 Jahre alt. Doch über seinen Gesundheitszustand dringt nichts nach außen.

Erinnerung an die glanzvolle Karriere von Michael Schumacher, hier als Mercedes-Pilot beim Grand Prix im November 2012 in Sao Paulo. Ein Jahr später kam es zu dem schweren Skiunfall. © picture alliance / dpa

Sein Zustand soll auch künftig nicht öffentlich gemacht werden. Mehr als drei Jahre nach dem Skiunfall von Michael Schumacher will die Familie an ihrer Linie festhalten. „Michaels Gesundheit ist kein öffentliches Thema, und daher werden wir uns weiterhin dazu nicht äußern“, stellte Schumachers Managerin Sabine Kehm klar: „Schon allein deswegen, weil wir die Privatsphäre von Michael so weit wie möglich schützen müssen.“ Das gilt auch an seinem 48. Geburtstag, den der frühere Formel 1-Star am Dienstag begeht.

Immer wieder gibt es Vermutungen, wie es dem zweifachen Familienvater geht. Immer wieder sorgen angebliche gute Freunde oder tatsächliche ehemalige Weggefährten mit Aussagen für weitere Spekulationen. Verlässliche Informationen über Schumachers Gesundheit gibt es schon lange nicht mehr. „Ein Recht auf Information über seinen Zustand hat die Öffentlichkeit nicht“, hatte Schumachers Medienanwalt Felix Damm vor rund einem Jahr betont.

Das Management und die Familie versuchen, mit den Fans des Rekordchampions in sozialen Netzwerken vergangene Triumphe und Erfolge aufleben zu lassen: Zu Michael Schumacher gibt es eine eigene Facebook-Seite, einen Twitter- und einen Instagram-Account. Angekündigt wurde zudem eine Initiative unter dem Titel „Keep Fighting“ – kämpfe weiter.

Wie Schumachers Kampf in seinem Haus im schweizerischen Gland aussieht, wissen nur engste Vertraute. Dabei tauchen immer wieder obskure Geschichten auf. Kurz nach dem schweren Sturz Schumachers im Skigebiet oberhalb von Méribel am 29. Dezember 2013 verkleidete sich angeblich ein Journalist als Priester, um ans Krankenbett zu gelangen. Die Krankenakte Schumachers soll 2014 gestohlen und Medien angeboten worden sein.

Schumacher, der sich in der Formel 1 bei seinem schwersten Unfall 1999 einen Schienbeinbruch zuzog, hatte bei dem Sturz auf den Felsen ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Schumacher schwebte im Uniklinikum von Grenoble tagelang in Lebensgefahr. Wochenlang wurde er im künstlichen Koma gehalten. Seit September 2014 ist er zu Hause – abgeschirmt von der Öffentlichkeit. (dpa)

