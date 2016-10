Abgesang mit einem Prinzen Sebastian Krumbiegel singt im Atrium von Glashütte Original. Es wird ein besonderes Konzert – in zweierlei Hinsicht.

Sebastian Krumbiegel von der Band „Die Prinzen“ kommt am 5. November nach Glashütte, um hier ein Solokonzert im Atrium des Luxusuhrenherstellers Glashütte Original zu geben. © dpa

Seit Anfang der 1990er-Jahre ist er ein Star. Mit dem Leipziger Vokal-Ensembles Die Prinzen sang er sich mit Hits wie „Gabi und Klaus“ und „Millionär“ in die Herzen vieler. Nun kommt Sebastian Krumbiegel auf Einladung der Stadt Glashütte zu einem Konzert in die Uhrenstadt. Als Solist am Piano. Es wird ein besonderes Konzert werden. Und das in zweierlei Hinsicht. Denn es wird das erste sein, das er in der Uhrenstadt gibt. Zugleich beendet sein Auftritt quasi die öffentliche Nutzung des Atriums. Dieser verglaste Innenhof ist Teil der Betriebsstätte des Uhrenherstellers Glashütte Original. Dieser habe Eigenbedarf angemeldet, informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Michael Hammer vom Pressebüro der Firma bestätigt das. Sein Unternehmen wolle das Atrium verstärkt für eigene Veranstaltungen nutzen. „Wir wollen flexibel sein“, erklärt er. Externe Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen seien dabei hinderlich. Denn dazu müsste das Atrium jedes Mal bestuhlt werden. Für Besucher der Manufaktur sei es umständlich, zu den hier stehenden Vitrinen zu gelangen.

Für die Stadt Glashütte bedeutet das, dass sie ihre Veranstaltungsreihe Kulturzeit ab dem kommenden Jahr nicht mehr im Atrium fortsetzen kann. Obwohl das für die Stadt keine gute Nachricht ist, dankte Dreßler dem Unternehmen zunächst, dass man den Raum in den letzten Jahren kostenfrei nutzen durfte. Zugleich wertete er die Absage als Chance. Denn die Veranstaltungsreihe sei „nicht so erfolgreich gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben“. Es habe zwar sehr gut besuchte Veranstaltungen gegeben. Zu mehreren Konzerten kamen aber nur wenige Besucher.

Die Osterzgebirgler und speziell die Glashütter werden wenig erfreut darüber sein, dass im Atrium keine Konzerte und Lesungen mehr stattfinden werden. Denn damit endet eine Tradition, die im Februar 2003 vom damaligen Geschäftsführer von Glashütte Original, Frank Müller, ins Leben gerufen wurde. In den Folgejahren gaben sich bekannte Musiker und Prominente aus dem Showgeschäft die Klinke in die Hand. So lasen unter anderem der Schauspieler Manfred Krug, der langjährige Arbeitsminister Norbert Blüm, die Schauspielerin Senta Berger, der TV-Moderator Peter Hahne, der Kabarettist Uwe Steimle und der frühere Tatort-Kommissar Peter Sodann aus ihren Büchern. Auf der Bühne traten Sänger Max Raabe und die Don Kosaken, aber auch mehrere Orchester auf.

2009 dünnte der Uhrenhersteller das Kulturangebot aus, 2010 stellte die Firma die Reihe ein. Damals begründete das Unternehmen die Absetzung damit, dass es sich in der Kulturförderung neu ausrichten wolle. Fortan sollten das neu eröffnete Deutsche Uhrenmuseum sowie talentierte Nachwuchskünstler gefördert werden. 2012 setzte die Stadt Glashütte die Konzerte und Lesungen im Atrium mithilfe der Dresdner Kulturmanagerin Antje Müller fort. Jährlich gab es drei, vier Veranstaltungen. Zu Gast waren unter anderem die Band Die Zöllner, das Thomas-Stelzer-Trio, die Elbland Philharmonie Sachsen, der Sänger IC Falkenberg und Liedermacher Gerhard Schöne. Auch Tom Pauls kam auf Einladung der Stadt ins Atrium. Doch nicht nur die Stadt nutzte den verglasten Innenhof für Konzerte. Auch der im Osterzgebirge sehr beliebte Südtiroler Sänger Rudy Giovannini traf hier seine Fans. Im letzten Jahr gab auch er hier sein letztes Konzert, weil Glashütte Original Eigenbedarf angemeldet hatte. Der Südtiroler hat mithilfe des Schlottwitzers Bernd Schwenke, der beim Organisieren der Konzerte mithilft, inzwischen eine neue Bühne für seine Weihnachtskonzerte im Müglitztal gefunden, die Kirche in Burkhardswalde.

Und wie geht es mit den Konzerten der Stadt weiter? Dreßler kündigte an, dass das Rathaus die Konzertreihe mit einem überarbeiteten Konzept gern fortsetzen möchte. Die Konzerte könnten dann in der Prießnitztalhalle stattfinden, auch die St.-Wolfgang-Kirche sei als Veranstaltungsort denkbar. Für die alljährliche Schuleinführungsfeier muss das Rathaus keinen Ersatz besorgen. Diese Feier findet weiterhin im Atrium statt, bestätigt Michael Hammer.

