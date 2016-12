Abgerutscht Es ist eisig glatt auf den Straßen. Aber nicht nur der Frost ist schuld an Unfällen in Niesky und Weißwasser.

Nach einem Überholmanöver konnte der Fahrer des Skodas seinen Wagen nicht mehr auf der Bundesstraße 115 halten. Mit Warnweste beobachtet er zwischen Ödernitz und Kodersdorf den Abtransport des Wagens. Seine Freundin und seine Tochter sind zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden. Der Octavia hatte sich überschlagen. © Alexander Kempf

Region. Der Donnerstagmorgen wird einer jungen Familie aus Cottbus in Erinnerung bleiben. Vater, Mutter und Kind sind auf der B 115 zwischen Ödernitz und Kodersdorf in ihren Winterurlaub unterwegs. Doch beim Einscheren nach einem Überholmanöver kommt ihr Auto ins Schleudern. Es dreht sich zunächst um die eigene Achse, bis es entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung steht. Als der grüne Skoda von der Straße abkommt, überschlägt sich der Wagen außerdem. Er kommt im Graben zu stehen, den Insassen ist glücklicherweise nichts passiert.

Um sicherzugehen, dass das Kind wirklich unverletzt ist, wird es mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. „So ein Unfall ist mir heute zum ersten Mal passiert“, sagt der Fahrer sichtlich mitgenommen. Er erzählt, dass die Straße spiegelglatt gewesen sei und geht davon aus, dass sein Wagen einen Totalschaden erlitten hat. Neben dem Auto steht der Holzschlitten der Familie. Gegen Viertel nach neun Uhr morgens ist die Urlaubsreise in den Schnee erst einmal unterbrochen.

Kurz nach dem Unfall, noch vor zehn Uhr, schickt die Straßenmeisterei Niesky ein Streufahrzeug auf den Weg. Das angefeuchtete Salz kommt zwar für die Cottbuser Familie zu spät, verhindert aber möglicherweise größeres Unheil auf der teils sehr glatten Fahrbahn. Die ist am Donnerstagmorgen bereits um vier Uhr an der Unfallstelle gestreut worden. „Wie schnell das Salz wirkt und wie lange es liegen bleibt, ist stark unterschiedlich“, sagt Lutz Theißen von der Nieskyer Straßenmeisterei. „Die Temperaturen schwanken in kleinen Gebieten – oder Wind trägt das Salz von der Straße.“

Vielen Verkehrsteilnehmern in der Region ist in den vergangenen Tagen und Nächten aufgefallen, dass die Straßen zuweilen spiegelglatt gewesen sind. Temperaturen, die mal knapp über und mal knapp unter dem Gefrierpunkt liegen, sind daran schuld. Aber die gesamte Verantwortung können Autofahrer nicht einfach auf die Witterung abwälzen. Blitzeis gilt bei einem Autounfall nicht als höhere Gewalt. Fahrer sind in solchen Fällen also nicht von ihrer Haftung entbunden.

Darauf weist die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hin. Laut Sichtfahrgebot der Straßenverkehrsordnung müsse jeder so fahren, dass er etwa bei Blitzeis oder plötzlich auftauchenden Hindernissen anhalten oder ausweichen kann. Autofahrer müssen ihre Fahrweise an die winterlichen Verhältnisse anpassen. Im Notfall ist also Schrittgeschwindigkeit angesagt.

Im Landkreis Görlitz wurden der Polizei zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag insgesamt 37 Verkehrsunfälle gemeldet. Ob es vor Ort jedoch glatt war, wird in den polizeilichen Statistiken nicht erfasst. „Bei mehr als 90 Prozent aller Unfälle ist die Ursache bei dem jeweiligen Kraftfahrer und weniger bei Witterungs- oder Straßenzuständen zu suchen“, schreibt Polizeisprecher Thomas Knaup.

Auch wenn ein Fahrer bei Glatteis die Kontrolle über sein Auto verliert, wird in der Regel eine Mithaftung angenommen. Es spreche dann der Anschein dafür, dass er entweder zu schnell unterwegs war oder ein der Witterung unangemessenes Fahrmanöver zu dem Unfall geführt hat. So teilt Thomas Knaup zu dem Unfall vom Donnerstag auf der B 115 mit, dass der auf einen Fahrfehler des betroffenen Autofahrers zurückzuführen sein dürfte.

Einen deutlich geringeren Sachschaden, aber größere Verletzungen, hat eine Radfahrerin in Weißwasser erlitten. Am Mittwochabend sind Rettungsdienst und Polizei in die Glückaufstraße geeilt, um ihr zu helfen. Auf der glatten Fahrbahn war die ältere Dame ausgerutscht und gestürzt. Die 66-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ob die Stadt Weißwasser an dieser Stelle ihre Streupflicht vernachlässigt hat, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Winter haben Gemeinden und Städte keine generelle Räum- und Streupflicht. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Gera hervor. Nur an verkehrswichtigen und gefährlichen Straßenstellen muss gestreut werden, wobei dies eine allgemeine Straßenglätte voraussetzt. Radwege und Nebenstraßen wie die Glückaufstraße gehören im Allgemeinen nicht dazu.

In den ersten Tagen des neuen Jahres müssen sich Radfahrer und Autofahrer zwischen Niesky und Weißwasser erneut auf glatte Straßen einstellen. Dann rechnen Meteorologen mit Schneefällen. Als die B 115 Ende November zugeschneit gewesen ist, sind gleich mehrere von Fahrbahn geschlittert. So einen Rutsch wünscht sich niemand ins neue Jahr.

