In den Containern an der 1. Grundschule wurde interimsweise gelernt. © Stadt Riesa

Die Container auf dem Sportplatz der 1. Grundschule Käthe Kollwitz sind am vergangenen Freitag abtransportiert worden. Sie hatten der Schule und danach dem Hort als Ausweichquartier gedient, während die Gebäude neben dem Riesaer Rathaus saniert wurden. Nach einigen Ausbesserungsarbeiten soll der Sportplatz im April wieder nutzbar sein. Auch an der Grundschule in Weida werden ab dem neuen Schuljahr Container benötigt. Denn die Einrichtung erhält Zuwachs aus Gröba: Die Grundschule Am Storchenbrunnen wird zum Schuljahresende aufgelöst. Die nun abgebauten Container können für die Standorterweiterung in Weida aber nicht genutzt werden. Dafür muss die Stadt eine neue Ausschreibung vornehmen. (SZ/veb)

