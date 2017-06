Abgeordnete auf Bürgersuche SPD-Familienexpertin Susann Rüthrich spricht mit Gröditzern – und muss dabei ganz andere Politikbereiche erklären.

Susann Rüthrich (SPD) sitzt für den Kreis Meißen im Bundestag und stand jetzt Gröditzer Bürgern Rede und Antwort. © SZ

Keine schlechte Resonanz für eine Bürgersprechstunde, scheint es : Gut ein Dutzend Menschen sitzt im Saal über der Stadtbibliothek. Mittendrin steht SPD-Politikerin Susann Rüthrich und betreibt Multitasking. Während sie ihren vier Monate alten Spross im Arm wiegt, erklärt sie, warum es verfrüht sei, SPD-Parteichef Martin Schulz eine Chance auf den Einzug ins Kanzleramt abzusprechen. Da quäkt ihr Jüngster im Arm und fällt zu Boden.

Es ist Dienstag kurz nach 17 Uhr im Gröditzer Dreiseithof. Und der Schein trügt: Es ist nicht die Bürgersprechstunde von Susann Rüthrich. Sondern es ist die vorherige Veranstaltung, die einfach ein bisschen länger dauert. Länger dauern kann. Denn zur Sprechstunde ist gerade mal ein Bürger gekommen. Wie die meisten im Saal ist er jenseits der 50. Deshalb fällt der Mann auch nicht auf unter den Mitgliedern zweier örtlicher Vereine, die ein verpasstes Treffen mit der SPD-Abgeordneten nachholen – und nun noch zusätzlichen Redebedarf haben.

Baustelle Bildung

Aber auch der eine Sprechstunden-Besucher wird seine Frage los. Er will wissen, ob Rüthrichs Genosse, SPD-Außenminister Sigmar Gabriel, das mit dem Abzug der Bundeswehr vom türkischen Nato-Stützpunkt Incirlik eigenmächtig festgelegt hat oder ob das „mit der Merkel und der Regierung“ abgestimmt war.

Es sind viele außenpolitische Themen, auf die die eigentlich familienpolitisch spezialisierte 39-Jährige in Gröditz antwortet. Krim-Krise, Russland-Sanktionen. Als die Debatte beim Flüchtlingsdeal mit der Türkei gelandet ist, schläft das Baby auf ihrem Arm ein. Deshalb hört es nicht mehr, wie die Mama die Familiennachzugs-Politik von CDU-Innenminister Thomas de Maizière kritisiert. De Maizière ist einer der Konkurrenten von Susann Rüthrich im Rennen um das Bundestags-Direktmandat im Kreis Meißen im Herbst. Bei der Wahl 2013 war sie hinter ihm und Sebastian Scheel (Die Linke) gelandet – und über die SPD-Landesliste in den Bundestag eingezogen. Weil es dorthin nur fünf weitere Sozialdemokraten aus Sachsen schafften, betreut die studierte Politologin seitdem nicht nur den Kreis Meißen, sondern auch Oberes Elbtal/Osterzgebirge und Dresden.

Ein Gröditzer Thema bringt an diesem Abend SPD-Stadtrat Peter Packroff aufs Tablett: Er fordert ein Programm von seiner Partei – mit klaren Aussagen zur Bildungspolitik. Das werde an der Basis erwartet. Nicht zuletzt in Gröditz, wo Lehrermangel und Stundenausfall ein „Riesenthema“ seien. „Das aufs Land zu schieben, ist mir zu einfach“, sagt Packroff. Die Zwischenbemerkung aus dem Publikum, dass man dafür das Grundgesetz ändern müsse, nutzt Rüthrich für einen Schwenk zur Bildungsgüte. Die kann man ihrer Meinung nach nicht nur an PISA-Ergebnissen messen. Später wird sie sagen, dass es in der föderal geprägten Bildungslandschaft zentrale Standards brauche. Alle Kompetenzen im Bund zu bündeln, lehnt sie aber ab.

Dass zur Gröditzer Sprechstunde immerhin ein Besucher gekommen ist, wertet der Chef von Susann Rüthrichs Meißner Wahlkreisbüro bereits als kleinen Erfolg. In Lommatzsch, sagt er, sei gar keiner da gewesen. Man suche Formate, um Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Podiumsdiskussionen und Vorträge funktionierten nicht. – Eine Frau meint im Gehen: Traurig, dass nur einer kommt. „Wenn es mal eine Möglichkeit gibt, dann wird sie nicht genutzt.“ Für weitere Gespräche mit Bürgern will Susann Rüthrich spätestens vor der Wahl nach Gröditz zurückkehren.

