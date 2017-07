Abgekupfertes Logo?

Das Kreis- und das Open-Africa-Logo, letzteres aufgenommen in Namibia. © es/SZ

Landkreis/Namibia. Das markante Markenzeichen des Landkreises Görlitz – ein Fußabdruck in der Form seiner geografischen Fläche – ist einzigartig. Zumindest deutschlandweit.

Doch die Globalisierung schafft auch in diesem Punkt Konkurrenz, denn eine Organisation aus Südafrika hat ein fast identisches Logo entwickelt. Sie heißt Open Africa und hat zum Ziel, die Armut in ländlichen Gemeinden zu lindern. Die einheimische Bevölkerung soll am Erfolg durch den Tourismus teilhaben sowie ihre natürlichen und kulturellen Ressourcen nachhaltig nutzen, indem Kommunen unterstützt und abgelegene Gebiete mit bekannten Reisezielen verknüpft werden. Open Afrika wurde bereits 1995 gegründet. Abgekupfert hat sie das Logo also nicht. (es)

zur Startseite