Abgehängtes Riesa Per Auto nach Dresden? Das dauert. Bei der Fahrzeit belegt die Region einen unrühmlichen Spitzenplatz.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sei es für den Arbeitspendler, für Kulturliebende, Studenten, Unternehmen. Ob man etwas Besonderes einkaufen will oder einen seltenen Facharzt braucht: Im nächsten Oberzentrum sollte alles zu finden sein. Deshalb ist laut Freistaat eine gute Erreichbarkeit wichtig. Und da sticht Riesa negativ heraus



Außergewöhnlich viele Arbeitsplätze. Viele große Betriebe. Universität oder Fachhochschule. Theater und Stadion. Einkaufszentren, höhere Gerichte und Polizeistandorte. Eine hochwertige medizinische Versorgung. Und natürlich einen Autobahnanschluss: All das soll eine Stadt haben, die der Freistaat als Oberzentrum definiert. Dresden, Leipzig und Chemnitz sind natürlich welche, außerdem noch Plauen und Zwickau. In der Oberlausitz teilen sich die Städte Bautzen, Görlitz und Hoyerswerda die Funktion.

All diese Eigenschaften strahlen ins Umland aus: Sei es für den Arbeitspendler, für Kulturliebende, Studenten, Unternehmen. Ob man etwas Besonderes einkaufen will oder einen seltenen Facharzt braucht: Im nächsten Oberzentrum sollte alles zu finden sein. Deshalb ist laut Freistaat eine gute Erreichbarkeit wichtig.

Und da sticht Riesa negativ heraus: Es gibt in Sachsen kein anderes sogenanntes Mittelzentrum, von dem aus man mit dem Pkw länger ins nächstgelegene Oberzentrum braucht (siehe Grafik). Das geht aus dem kürzlich erschienenen Landesentwicklungsbericht hervor.

Demnach fährt man von Meißen oder Großenhain jeweils eine reichliche halbe Stunde mit dem Auto nach Dresden, in Radebeul ist man mit gut 20 Minuten dabei. Und Riesa? Kratzt schon an der 60-Minuten-Marke. Das benachbarte Oschatz folgt auf dem zweitletzten Platz: Von dort fährt man ebenfalls fast 60 Minuten nach Leipzig. Dort sind sogar die Torgauer schneller – während alle anderen Städte unter 45 Minuten bleiben.

Im Riesaer Rathaus ist man von diesem Ergebnis wenig überrascht – und verweist auf ein altbekanntes Thema. „Zuallererst landen wir natürlich wieder beim Thema Autobahnanbindung und B 169“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. Die sei eben nicht nur für die Wirtschaft und den Schwerlastverkehr von Bedeutung – sondern auch für den Normalbürger, der mit dem Auto von A nach B will. „Die Entfernungen sind nun mal da. Aber ob ich in 15 Minuten zur Autobahn komme oder in 30, macht schon einen erheblichen Unterschied“, sagt Päsler. Zumal bei jeder Fahrt nach Dresden die Differenz doppelt zählt, wenn man auch den Rückweg berücksichtigt. „Der Bericht zeigt nochmals explizit, wie dringend dieser Straßenbau ist.“

Das fehlende Stück der B 169 zwischen Seerhausen und A 14 steht auch im neuen Bundesverkehrswegeplan mit höchster Priorität – allerdings gibt es noch kein Baurecht. Nach all den Jahren der Planung wagt kein Verantwortlicher mehr, ein mögliches Jahr für Baubeginn oder gar Verkehrsfreigabe zu nennen.

Aber zum Glück gibt es in Riesa ja noch den Bahnanschluss, der in der Grafik nicht berücksichtigt wird. „Der Bericht bestätigt uns, dafür zu kämpfen, dass das ÖPNV-Angebot für Riesa mindestens auf dem jetzigen Niveau erhalten bleibt“, sagt Uwe Päsler: Das gelte nicht nur für den Halt der Regionalbahnen, sondern auch für den ICE-Halt in Riesa. Zum Vergleich: Von Riesa ist man mit dem Regionalexpress in 46 Minuten in Riesa, mit dem ICE in 34 Minuten, der IC braucht gar nur 33 Minuten.

Das Problem betreffe die ganze Region, sagt der Rathaussprecher. „Wenn Autofahren schon so nervig ist, muss es wenigstens gescheite Alternativen geben.“

Eine gute Schienenanbindung genüge allerdings nicht, sagt Lars Fiehler von der Dresdner Industrie- und Handelskammer. Für Berufspendler sei die Schiene wichtig – das Gewerbe aber brauche auch die Straße. „Schließlich müssen Güter angeliefert oder eigene Produkte abgefahren werden.“ Da habe die Region Riesa/Großenhain zahlreiche Verknüpfungen mit Dresden.

Mit gutem Willen könne man der langen Autofahrzeit aber etwas Positives abgewinnen: Je schneller man mit dem Auto in Dresden ist, desto mehr Kaufkraft fließe in die Landeshauptstadt ab – zum Nachteil des eigenen Handels. „Das ist ein Problem, das die Bürgermeister von Radebeul und Coswig bewegt.“ Im Riesaer Rathaus sieht man durch den jüngsten Bericht seine Strategie bestätigt, die Stadt als lebenswert für Familien zu gestalten. Attraktive Einkaufs- und Freizeitangebote soll es auch in Riesa geben, damit man gar nicht erst so oft nach Dresden muss. Mit den offiziell knapp 60 Minuten Pkw-Fahrtzeit ist es im Regelfall nämlich gar nicht getan, sagt Fiehler. „Eine Kollegin von mir pendelt täglich von Riesa nach Dresden: Die braucht eher 70 bis 75 Minuten für eine Strecke.“

