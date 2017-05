Abgehängt vom World Wide Web Der Ort Neckanitz ist ein weißer Fleck, was Internet betrifft. Unternehmer und Bewohner leiden darunter.

Jörg Uhlemann aus Neckanitz kommt nur schwer ins Internet. Sein Wohnort gehört zu den „weißen Flecken“, was Internetversorgung betrifft. Dank eines Programmes der Bundesregierung soll sich das ändern. Doch der Neckanitzer hat Zweifel. © Andreas Weihs

Wenn Jörg Uhlemann zu Hause in Neckanitz seinen Computer einschaltet, dann ist vor allem viel Geduld gefragt. Es dauert eine gefühlte halbe Ewigkeit, bis sich eine Seite aufbaut. Noch schlimmer ist es, wenn er Dateien herunterladen möchte. Dabei ist der 48-jährige Planungsingenieur für Elektroanlagen zwingend auf das Internet angewiesen. Oft arbeitet er vom Heimbüro aus. Oder versucht es zumindest: „Man kann so einfach nicht arbeiten“, sagt er. Über Festnetz oder DSL gebe es gar keine Verbindung zum Internet. Jörg Uhlemann, der auf IT-Technik spezialisiert ist, hat sich selbst beholfen, eine LTE-Technik per Funk aufgebaut. Dadurch hat er jetzt eine Bandbreite von sieben MBit. „Aber das Datenvolumen ist begrenzt. Ab einer bestimmten Datenmenge wird man runtergedrosselt. Mit der geringen Geschwindigkeit könnte ich ja leben. Belastend ist aber die Volumenbegrenzung“, sagt er. Mal einen Film runterladen, das hat er seinen Kindern verboten.

Normalerweise hat er sein Datenvolumen schon nach drei Tagen erreicht. Da ist immer noch viel Monat übrig. Sein Pech: Er wohnt in Neckanitz und damit in einem weißen Fleck, was Internet betrifft. Dabei wird eine schnelle Verbindung oder überhaupt ein Zugang zum Internet immer wichtiger. „Das Netz greift in alle Lebensbereiche ein. Denken Sie an Online-Banking oder Telemedizin. Die kann helfen, die ärztliche Versorgung auf dem Lande zu verbessern. Doch wer kein Internet hat, der ist dann der Gekniffene“, sagt er.

Auch seine Kinder brauchen es für die Schule. Schnelles Internet mit mindestens 16 MBit sei heute eine Art „Grundnahrungsmittel“. Nicht nur in Neckanitz ist man davon meilenweit entfernt. Doch es besteht Hoffnung. Schließlich soll in Lommatzsch wie überall auf dem flachen Land die Breitbandversorgung ausgebaut werden. Mit seinem technischen Verständnis hat er deshalb der Stadtverwaltung Unterstützung angeboten. „Das Problem wurde auch in Lommatzsch lange Zeit nicht angefasst. Und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung stecken nicht in der Materie, was die Technik betrifft“, so der Ingenieur.

Und hat doch große Zweifel. „Es nützt uns nichts, wenn die Bundesregierung verspricht, dass es bis 2018 flächendeckend schnelles Internet geben wird. Aber was heißt das konkret? Bei 80 Prozent Abdeckung fallen wir wieder hinten runter“, sagt er. In stört, dass zu wenig über andere technische Lösungen nachgedacht wird. „Natürlich wäre Glasfaserkabel mit einer Leistung von mindestens 50 MBit die beste Lösung, dann hätten wir einige Zeit Ruhe. Aber es muss auch nach anderen, nicht so teuren Möglichkeiten gesucht werden“, sagt er. Dabei sollten die großen Betriebe der Umgebung genutzt werden. Die Betriebe müssten als Hotspots in die Umgebung ausstrahlen. Die technischen Möglichkeiten dazu gäbe es schon lange. Wichtig sei, dass Zugangspunkte in der Nähe geschaffen würden.

Das alles kostet natürlich viel Geld. Zwar wird der Breitbandausbau mit 90 Prozent vom Bund gefördert, zehn Prozent bleiben aber dennoch bei den Kommunen hängen. In einigen Fällen kann das in die Millionen Euro gehen. Manche Bürgermeister sehen auch nicht ein, dass sie mit Eigenmitteln den Ausbau bezahlen sollen, von dem andere, also die Anbieter, letztlich profitieren. Uhlemann findet, dass dies zu kurz gedacht ist. „Die Kommunen profitieren doch auch davon, wenn es auf dem Land schnelles Internet gibt. Es ist für junge Leute, die auf das Dorf ziehen, ein wichtiger Grund, schnelles Internet zu haben“, sagt er. So sei das Internet letztlich ein wichtiger Standortfaktor.

Enttäuscht war er von einem von der FDP organisierten Zukunftsforum in Lommatzsch, bei dem es um die Zukunft der Dörfer und damit auch um den Breitbandausbau ging. „Wenn uns dann Politiker empfehlen, dorthin zu ziehen, wo es schnelles Internet gibt, dann ist das ein Hohn. Da können wir das Gebiet samt der Dörfer ja gleich einstampfen“, sagt der Neckanitzer, der seit seiner Geburt hier wohnt und nicht vor hat, aus dem Ort wegzuziehen.

Die Kommunen müssten schon Geld für den Ausbau in die Hand nehmen und deshalb finanziell von Land und Bund gestärkt werden, sagt er. Das sei eine politische Aufgabe. „Wir erwarten doch nicht 100 MBit wie in den Ballungszentren. Aber man kann uns doch auch nicht total abhängen“, sagt Jörg Uhlemann. Er hoffe jedenfalls, dass sich nun bald etwas bewegt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

