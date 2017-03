Abgehängt vom Bahnverkehr Der Verkehrsverbund plant schnellere und attraktivere Verbindungen zwischen den Städten – zulasten der Dörfer.

Noch halten die Züge in Pommritz und anderen kleinen Orten entlang der Bahnstrecke zwischen Bischofswerda und Görlitz im Stundentakt. Der Verkehrsverbund strebt nun allerdings schnellere Verbindungen zwischen den Städten an. In den Dörfern würden die Triebwagen dann seltener halten. © Uwe Soeder

Die Bahn kommt – und das auch in Zukunft. Soweit die gute Nachricht. Nur wann und wie oft, diese Fragen sorgen jetzt für Zündstoff. Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) plant für Ende 2018 umfangreiche Änderungen an den Fahrplänen der Strecken nach Görlitz und Zittau. Bereits heute schrillen deshalb in den kleinen Orten links und rechts der Trassen alle Alarmglocken. Dort fürchten Bürgermeister, Unternehmer und Einwohner, weiter abgehängt zu werden. Anders der Zvon. Der Verband erwartet insgesamt deutlich mehr Attraktivität für die Schiene.

Für den jetzt entfachten Wirbel gibt es verschiedene Gründe. Einerseits hängt es an den Plänen für die Strecke zwischen Bischofswerda und Görlitz. Dort pendelt bisher neben den Zügen von Dresden nach Görlitz ein Triebwagen der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft. Der Zug hält an jedem Bahnhof, garantiert somit in den Dörfern, in denen die schnellen Regionalexpress-Züge zwischen Dresden und Görlitz nicht halten, einen einstündigen Takt. Künftig sollen aber auch diese Züge nur noch an großen Stationen halten. Orte wie Demitz-Thumitz, Seitschen, Kubschütz, Pommritz und Breitendorf wären dann nur noch über die zwischen Dresden und Görlitz verkehrende Regionalbahn angebunden. Und die fährt aller zwei Stunden.

Bürgermeister fordern Nachbesserungen

Doch nicht nur an der Strecke nach Görlitz, auch im Oberland und zwischen Bischofswerda und Arnsdorf regt sich Widerstand. In den Rathäusern haben sich die Verantwortlichen auch die geplanten Takte zwischen Zittau und Dresden genau angeschaut. Etwa in Sohland. „Bei uns halten aktuell am Morgen zwischen 5 und 8 Uhr drei Züge. Nach dem neuen Fahrplan wäre es nur noch einer“, sagt Sohlands Bürgermeister Hagen Israel (parteilos). Offenbar die Folge von Fahrplanverschiebungen und dem Wegfall einer Regionalbahn zugunsten eines flotten, durchfahrenden Zuges.

Bereits im Februar hatten Hagen Israel und seine Amtskollegen aus Wilthen, Neukirch, Hochkirch, Schirgiswalde-Kirschau, Schmölln-Putzkau, Kubschütz, Göda, Demitz-Thumitz und Großharthau vom Zvon deshalb Nachbesserungen gefordert. Ein Ansinnen, das auch von GKN Walterscheid in Sohland und Trumpf in Neukirch mitgetragen wird. Nach SZ-Informationen hatten sich zudem bereits etliche Einwohner mit Stellungnahmen an den Zvon gewandt.

Links zum Thema Kommentar: Wer den Zug will, muss ihn auch nutzen

Verkehrsverbund setzt auf schnellere Verbindungen

Beim Verkehrsverbund ist das durchaus zur Kenntnis genommen worden. An ihrer Strategie wollen die Verantwortlichen dennoch nicht groß rütteln. Denn insgesamt, so erklärt der stellvertretende Geschäftsführer Christoph Mehnert, würden durch das neue Fahrplankonzept deutlich mehr Menschen profitieren. Tatsächlich sei der Zvon bestrebt, die Verbindungen zwischen Dresden, Bischofswerda, Bautzen, Zittau oder Görlitz schneller und attraktiver zu machen. „An den großen Stationen steigen 90 Prozent der Fahrgäste aus und ein“, rechnet Christoph Mehnert vor. Und genau deshalb will der Verkehrsverbund künftig auf schnellere Verbindungen zwischen Bischofswerda und Görlitz setzen.

Dass es darüber hinaus zum Fahrplanwechsel Ende 2018 teils spürbare Veränderungen im Fahrplan gebe, sei indes einem weiteren Anliegen geschuldet. Bisher sind die Oberlausitzer Züge nur sehr schlecht bis gar nicht mit dem Fernverkehrstakt in Dresden verzahnt. Durch den neuen Fahrplan werde das geändert. Allen voran die Züge in Richtung Leipzig und damit der Anschluss in weitere Teile Deutschlands seien so besser erreichbar. Die Umstiegszeiten würden sich demnach deutlich verkürzen.

Gute Bahnanbindung war Argument für Ansiedlungen

Beide Faktoren, so das Kalkül, könnten mehr Menschen fürs Bahnfahren begeistern. Sohlands Bürgermeister Hagen Israel ist skeptisch, ob das so funktioniert: „Wir kämpfen darum, dass sich Menschen bei uns auf dem Land ansiedeln und dann so was.“ Auch sein Großharthauer Kollege Jens Krauße (SPD) hat Zweifel und will nicht auf der Strecke bleiben: „Gerade am Morgen brauchen wir die gute Verbindung nach Dresden.“ Seine Gemeinde gehört längst zum Speckgürtel der Großstadt, es entstehen neue Baugebiete. Die bisher gute Bahnanbindung ist stets ein Argument für Hinzuziehende. In Gesprächen hoffen die Bürgermeister, doch noch etwas bewegen zu können. „Ich erwarte einfach, dass unsere Argumente Berücksichtigung finden“, sagt Sohlands Rathauschef Hagen Israel.

zur Startseite