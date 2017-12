SZ-Aktion Lichtblick Abgehängt in Langenhennersdorf Das Kinderheim liegt idyllisch, aber weit ab. Für einen Jugendlichen steht deshalb nun die Lehre auf dem Spiel.

Schon am Tag fahren die Busse nach Pirna selten. Doch abends nach 22 Uhr hat Paul keine Chance, von seiner Ausbildungsgaststätte in Pirna nach Langenhennersdorf zu kommen. Das Taxi für ein Jahr kostet rund 4 500 Euro. © Norbert Millauer

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Große Reden sind nicht sein Ding. Dann schon eher kochen. Nach einem Praktikum lernt Paul jetzt in einer Pirnaer Gaststätte Koch. So weit, so gut. Wenn Paul nur nicht in Langenhennersdorf im Kinderheim wohnen würde. Das Caritas-Kinderhaus Sankt Martin ist nicht das Problem, im Gegenteil. Da wollte er nach der Inobhutnahme durch das Landratsamt unbedingt in die Jugend-Wohngruppe. Aber die abgeschiedene Lage. Wenn er arbeitet und 22 Uhr Schluss hat, kommt Paul nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. Im Sommer ist er mit dem Rad gefahren bzw. gelaufen. Von Copitz bis nach Langenhennersdorf – da war er schon mal zwei Stunden unterwegs.

Alternative für die abendliche Heimfahrt ist nur das Taxi. Das kostet rund 27 Euro. Jedes Mal. Bisher bezahlt die Caritas das. Aus eigener Tasche, denn es kommt niemand dafür auf. Das Landratsamt ist raus. Es ist nicht für die Fahrtkosten verantwortlich. Genau so wie Eltern für den Weg ihrer Kinder zur Lehre kein Geld bekommen, gibt es auch für Paul bzw. die Caritas dafür kein Geld. Die Caritas hat ausgerechnet: Für das bis zum 18. Geburtstag von Paul verbleibende Jahr kostet das Taxi an den Praxistagen rund 4 500 Euro. Dann zieht Paul in eine eigene Wohnung. Heimleiterin Beate Salimo sieht nichts, was seiner Selbstständigkeit im Weg stehen würde. Er mache sich gut, und noch hat er ja auch ein Jahr Zeit. Nur die Sache mit dem Fahrgeld ist jetzt ein Problem.

Eines, das auch andere haben, die so abgelegen wohnen. Der öffentliche Nahverkehr zwischen den Zentren und den Dörfern macht den Menschen Sorgen. Klar wird kein Bus abends wegen Paul fahren. Das sehen auch er und die Caritas ein. Aber vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Fahrgemeinschaften zum Beispiel.

SZ-Spendenaktion macht den Anfang

Die Caritas hat auch versucht, Kontakt mit dem Ausbildungsbetrieb aufzunehmen. Bisher vergeblich, sagt Heimleiterin Beate Salimo. Beim Landratsamt wurde ein Antrag gestellt. Bisher werden Paul für die Unterbringung und Versorgung im Heim 75 Prozent seines Lehrlingsgeldes abgezogen. Wenn ihm mehr bliebe, könnte er das Taxi bezahlen. Doch das wäre ein Zuschuss auf Umwegen. Der Antrag wird noch geprüft, sagt die Behörde. Paul sei ein Einzelfall. Zudem sei der Caritas bei der Anfrage zur Heimunterbringung bekannt gewesen, dass Paul die Ausbildung macht und der Weg bewältigen ist. Die Caritas sieht das anders. Man habe auf das Problem aufmerksam gemacht. Jedoch sei keine andere geeignete Einrichtung gefunden worden, sodass „das Jugendamt wieder auf uns zukam und um Aufnahme bat“, sagt Sprecher Sebastian Kieslich. Das habe sich über vier Wochen hingezogen.

Nun will die Caritas nicht länger warten und startet eine Spendenaktion. „Weil Paul sich auch selbst kümmert und engagiert und wir nicht wollen, dass seine Ausbildung gefährdet wird“, sagt Beate Salimo. „Es geht um ein Jahr, das muss doch zu machen sein.“

In einem Jahr wird Paul 18. Seine erste eigene Wohnung will er sich in der Nähe seiner Gaststätte suchen. Die Lehre macht ihm Spaß. Er will durchhalten. Nicht nur fachlich, vor allem wegemäßig. Doch dafür braucht er Hilfe. Paul versteht sich mit den anderen Jugendlichen und den Erziehern im Heim, hat dort seine Ruhe und seine Chancen. Die Aktion Lichtblick der Sächsischen Zeitung macht den Anfang. Sie sichert ihm eine Spende zu.

Spenden: Empfänger: Caritasverband Dresden, IBAN: DE 17 750 903 000 1082 03415, Verwendung: Fahrtkosten

