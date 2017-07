Abgefahrene Rallye Mehr als 500 bunt und fantasievoll aufgemotzte Autos fahren durch Weißwasser und Bad Muskau.

zurück Bild 1 von 2 weiter Etwa 550 Autos passierten am Montag und Dienstag die Grenzbrücke in Bad Muskau. © Joachim Rehle Etwa 550 Autos passierten am Montag und Dienstag die Grenzbrücke in Bad Muskau.

Das Ziel heißt Estland.

Weißwasser/Bad Muskau. Wenn das kein Hingucker ist: Am Montag und Dienstag fuhren bei der Schrottrallye „Carbage Run“ über 500 bunt und fantasievoll aufgemotzte Autos durch Weißwasser und Bad Muskau (engl. Car für Auto, Garbage für Müll).

Bei dem Rennen geht es vor allem um Spaß. Die Autos dürfen beim Start einen maximalen Zeitwert von 500 Euro haben und müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Die Strecke führt in fünf Tagen über 2 500 Kilometer durch verschiedene Länder. Start war am Montag an der niederländischen-deutschen Grenze. Durch Litauen und Lettland geht es zum Zielort in Estland. (SZ)

zur Startseite