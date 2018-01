Abgefahren in Altenberg Die Wintersportbedingungen im Kammgebiet des Erzgebirges sind gut. Pisten und Loipen sind präpariert.

© Egbert Kamprath

Altenberg. Ob aus Dresden oder dem tschechischen Teplice – die Wintersportler strömen nach Altenberg. Sie nutzten die weiße Pracht, die im Kammgebiet des Erzgebirges noch liegt, für einen schönen Wintersporttag. Die Bedingungen an den Pisten sind gut. So laufen die Lifte in Altenberg, wo 40 Zentimeter Schnee liegen, und in Geising, wo 20 Zentimeter Schnee liegen. Am Schlepplift in Schellerhau ist die Piste mit leichten Einschränkungen befahrbar. Hier liegen 15 Zentimeter Neuschnee, teilte das Tourist-Info-Büro der Stadt Altenberg mit. Auch die Loipen am Kahleberg und der Scharspitze sind teilweise gespurt und in gutem Zustand. Mit Einschränkungen ist die Runde Osterzgebirge und Pöbelknochen zu nutzen. (SZ)

