Abgefackelt

Diese vier Autos sind wohl nicht mehr zu gebrauchen. Autohändler Abbas Zamani rechnet mit bis zu 15 000 Euro Schaden. © Sebastian Schultz

Noch etwas baff steht Autohändler Abbas Zamani neben den vier verkohlten Autowracks. Hinter dem Haus der Berliner Straße 29 – in Sichtweite der Stahlskulptur Elbquelle – hat am Sonntagabend eine unbekannte Person gezündelt. Die Innenausstattung der Wagen ist verbrannt, die Scheiben sind zerbrochen, der Lack an vielen Stellen bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Keines dieser Fahrzeuge wird wohl jemals wieder über den Asphalt rollen. „Die Polizei geht davon aus, dass die Scheiben der Autos zerstört wurden, Benzin reingeschüttet und angezündet wurde“, berichtet Abbas Zamani. So richtig glauben kann er das alles noch nicht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zamani hatten die Beamten in der Nacht zu Montag über das Feuer informiert. „Ich war in meiner Wohnung in der Bahnhofstraße. Die Polizei hat bei mir geklingelt“, erzählt er. So etwas habe er noch nie erlebt. „Ich betreibe seit mehr als zehn Jahren den AZ Autohandel auf der Lauchhammerstraße.“ Dort handelt er mit Gebrauchtwagen. Auch die verbrannten Autos waren für den Weiterverkauf bestimmt. Das Haus an der Berliner Straße habe er vor zwei Monaten gekauft. Jetzt soll das leerstehende Gebäude wieder hergerichtet werden. Im Erdgeschoss soll eine Shisha-Bar entstehen. Er warte aber noch auf die Baugenehmigung, so Abbas Zamani. „Weil wir hier noch nicht so weit sind, hatte ich dummerweise auch noch keine Versicherung abgeschlossen. Das wollte ich später machen.“ Er hofft nun, dass er nicht auf dem geschätzten Verlust von 12 000 bis 15 000 Euro sitzenbleibt.

Doch er ist sich sicher, zu wissen, wer ihm diesen Schaden zugefügt hat. Und so hofft er, das Geld irgendwann zurück zu bekommen – wenn schon keine Versicherung zahlt. Seinen Verdacht hat er auch gegenüber der Polizei geäußert. „Das ist eine persönliche Geschichte, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun habe“, erklärt er.

Die Feuerwehr musste laut Wehrleiter Egbert Rohloff am Sonntagabend gleich mit mehreren Fahrzeugen ausrücken. Anwohner berichten bei Facebook von hartnäckigem Brandgeruch. Beim Anblick der Autowracks ist das nicht verwunderlich.

