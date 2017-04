Abgeblitzt in Niesky Temposünder spülen seit 2014 Geld in die Nieskyer Stadtkasse. Aber die Höhe der Einnahmen verschweigt das Rathaus.

Vor dem zentralen Hort in Niesky wird oft die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. © Archiv: andré schulze

Über Geld wird nicht gerne gesprochen. Auch Niesky hält sich in der Frage bedeckt, wie viel Geld die Stadt jährlich durch Verkehrsvergehen einnimmt. Denn seit das Görlitzer Ordnungsamt auf den Nieskyer Straßen im Einsatz ist, bleibt am Ende des Jahres nach Abzug aller Kosten eine Summe übrig, die in den Nieskyer Haushalt fließt. Als Görlitz den Auftrag 2012 erhalten soll, arbeitet Beate Hoffmann noch als Kämmerin in Niesky. Die Stadt Löbau rechnet sie damals den Nieskyer Stadträten vor, kommt dank der Dienste des Görlitzer Ordnungsamtes auf jährliche Einnahmen von etwa 25 000 Euro.

Und wie hoch sind die Einnahmen in Niesky? Beate Hoffmann, die mittlerweile Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt ist, hat sich entschieden, diese Zahl nicht zu veröffentlichen. Sie fürchtet offenbar, die Einnahmen könnten auf öffentliche Kritik stoßen. Auch das Görlitzer Ordnungsamt gibt die Zahlen nicht preis. „Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht im Namen einer anderen Gemeinde sprechen werden“, teilt der Leiter der Bußgeldstelle Holger Kloß auf Nachfrage mit.

Kein Geheimnis ist, womit das Geld verdient wird. „Es kommt ein Geschwindigkeitsmessgerät vom Typ Leivtec XV3 zum Einsatz. Die der Stadt Görlitz übertragenen Aufgaben umfassen neben den Kontrollen auch das Führen der Ordnungswidrigkeitenverfahren, die erforderlichen Nachermittlungen sowie die Vollstreckung der Bußgeldentscheidungen“, erklärt Holger Kloß. Im Grunde genommen hat das Görlitzer Ordnungsamt einfach seinen Einzugsbereich erweitert.

Zumindest ist der Leiter der Görlitzer Bußgeldstelle nicht in der Lage, auseinanderzuklamüsern, wie oft seine Kontrolleure für Niesky unterwegs sind. „Die Bearbeitung der, aus der Zweckvereinbarung rührenden Verfahren ist vollständig in die Abläufe der Görlitzer Bußgeldstelle integriert. Daher lassen sich keine Aussagen zum Arbeitsumfang treffen“, so Holger Kloß.

Doch wie gelingt es dann auszurechnen, wie viel Geld das Görlitzer und wie viel das Nieskyer Stadtsäckel erhält? Dafür haben beide Seiten klare Vergütungssätze ausgehandelt. So kostet eine Überwachungsstunde „ohne personelle Beteiligung“ der Großen Kreisstadt Niesky 130 Euro. Im Vergleich dazu mutet der Einsatz eines Blitzers für sieben Kalendertage „inklusive An- und Abbau sowie Auswertung der erhobenen Daten“ für 150 Euro beinahe wie ein Schnäppchen an. Jeden bearbeiteten Fall lässt sich Görlitz zudem mit zehn Euro bezahlen.

Doch diese Parameter sind wenig erhellend, wenn die Fallzahlen nicht bekannt sind. Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann betont, dass bei den Blitzern nicht die Einnahmen im Vordergrund stehen, sondern die Sicherheit. Darum werde insbesondere vor Schulen und Kitas geblitzt.

Ein Nieskyer Schwerpunkt, wo oft kontrolliert wird, ist der Zentrale Hort in der Ödernitzer Straße. Ob auch dort besonders viele Raser zur Kasse gebeten worden sind, vermag HolgerKloß nicht zu sagen. „Aussagen zu Einnahmen aus einzelnen Tatbestandsgruppen lassen sich aus technischen Gründen nicht treffen“, beantwortet der Leiter der Görlitzer Bußgeldstelle die Frage nach Schwerpunkten in Niesky.

Bis 2014 hat der Landkreis Görlitz im Auftrag der Stadt Niesky geblitzt. Der behielt den Überschuss nach Abzug seiner Unkosten aber. Dass Kommunen auf diese Einnahmemöglichkeit nicht verzichten wollen, zeigt das Nieskyer Beispiel. In Anbetracht der Einnahmen die Löbau erzielt haben soll, dürfte auch Niesky für das vergangene Jahr unterm Strich eine niedrige fünfstellige Summe überwiesen bekommen haben.

Für den Landkreis Görlitz sind die Blitzer weiterhin eine relevante Einnahmequelle. Im Jahr 2015 hat er Bußgeld- und Verwarnbescheide in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro verschickt. Und in dieser Zahl sind die Städte Görlitz, Niesky und Löbau noch nicht enthalten, da sie bekanntlich selber blitzen oder Dritte damit beauftragt haben.

Görlitz hat erst in den vergangenen Tagen schrittweise die Technik seiner stationären Blitzer erneuert. Der Umstieg auf Digitalfotografie sei laut des Görlitzer Rathaussprechers Wulf Stibenz effektiver, effizienter und besser in der Weiterverarbeitung der Daten.

Auch ein neuer mobiler Blitzer ist angeschafft worden.

