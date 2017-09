Abgaslos durch die Nacht Bei den Modellautos hat sich der Elektroantrieb durchgesetzt. Die Spannung bleibt, auch beim Nachtrennen der MSG Niesky.

Die Vorbereitungen für das Nacht-Rennen der MSG auf ihrem Gelände am Ziegelweg laufen. Am Sonnabend tauschen auch Peter Polaniok (vorn) und Justus Fettke aus Niesky die Rasenmäher gegen ihre Rennautos. © andré schulze

Elektro- statt Verbrennungsmotor. Bei den Modellautos ist man da viel weiter als bei den großen auf der Straße. Auch die Motorsportgemeinschaft Niesky will sich dem Trend nicht verschließen und hat schon Mitglieder, deren Modellautos mit Strom über die Piste flitzen. Vereinsvorstand Martin Urban kennt die Vorzüge: „Diese Autos bringen mehr Leistung auf die Strecke und müssen zwischendurch nicht betankt werden.“ Aber sie haben auch ihren Preis. Martin Urban setzt noch auf den Verbrenner, zumal er drei Modellautos sein Eigen nennt. Eines speziell nur für Wettkämpfe, und damit ist er sehr erfolgreich. Die MSG ist einer der Ausrichter des Oberlausitzcups für Modellfahrzeuge, und dort führt Martin Urban in der Klasse 4 die Rangliste an unter 20 Konkurrenten.

Sein Können will der Nieskyer zusammen mit den Vereinsmitgliedern am Sonnabend unter Beweis stellen. An diesem Tag – und als Beitrag zum Nieskyer Herbstfest – lassen die Motorsportfreunde die Motoren aufheulen: zum Nachtrennen auf ihrem Vereinsgelände am Ziegelweg. Diese Woche waren die Mitglieder damit beschäftigt, die Strecke trockenzulegen und zu präparieren und für die Annehmlichkeiten der Besucher zu sorgen. Denn das Rennen findet im 15. Jahr des Vereins statt. Die Motorsportgemeinschaft hat schon ein viel längeres Leben. Legendär sind die Nieskyer Dreieckrennen, die von 1961 bis weit in die 1970er Jahre stattfanden. Nach der Wende wurden sie zwar wiederbelebt, aber da zeigte es sich, dass der Motorsport für den Einzelnen ein teures Unterfangen geworden ist. „Mit der Zeit sind wir alle auf Modellautos umgestiegen und fahren damit weiter Wettkämpfe“, sagt Martin Urban.

Am Sonnabend sind bis jetzt 24 gemeldete Teilnehmer am Start, deren Autos ab 18 Uhr durch die Nacht sprinten. Vom Verein dabei sind auch Peter Polaniok und Justus Fettke. Die beiden 15-Jährigen sind Nieskyer und haben den Modellrennsport zu ihrem Hobby gemacht. Peter ist seit einem Jahr dabei und Justus seit drei Jahren. „Sie fahren schon wie die Großen“, lobt Martin Urban. Der Schriftführer spricht von einem jungen Verein. Das Durchschnittsalter der 44 Mitglieder liegt um die 30 Jahre. Mitmachen kann auch der, der selbst noch kein eigenes Fahrzeug hat. Der Verein stellt gern seine Gästeautos zur Verfügung. Das Nachtrennen am Sonnabend bietet sich also an, um mal in diesen interessanten Sport hineinzuschauen.

Nachtrennen am Sonnabend, von 18 bis 2 Uhr, bei der MSG am Ziegelweg. Eintritt ab 15 Uhr. Mit Imbiss vom Verein und Musik vom Görlitzer DJ RNN.

zur Startseite