Abgas-Tester im Abseits Der 18. September 2015 änderte für die Autobranche alles. Statt über PS sprechen Kunden über Stickoxid und CO2. Einer der Diesel-Skandal-Enthüller erzählt.

Peter Mock (35) koordiniert die Arbeit des ICCT in Europa. Die Forschungsorganisation berät Behörden zur Reduktion von Abgasen. © dpa

Einen langjährigen VW-Vorstandschef zu stürzen, das hatten die Wissenschaftler nicht im Sinn. Doch die Abgastests der Umweltorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT) brachten die US-Behörden auf die Spur des Autobauers. Peter Mock hat den Diesel-Skandal mit ins Rollen gebracht und spricht darüber, was er damals dachte.

Herr Mock, war Ihnen klar, was der 18. September 2015 nach sich zieht?

Nein – denn aus technischer Sicht war das alles nicht neu. Man wusste, dass die Diesel-Fahrzeuge auf der Straße sehr viel höhere Emissionen haben als im Labor. Wir kannten zwar Gerüchte über illegale Abschalteinrichtungen. Aber wir dachten nicht ernsthaft, dass was Illegales läuft.

Der damalige VW-Chef Martin Winterkorn hat schnell zugegeben, dass VW betrogen hat. War das ein Fehler?

In Europa sind die Behörden nur schwer in der Lage, das nachzuweisen, weil sie zu schlecht ausgerüstet sind. In den USA hätte das vielleicht noch eine Weile gedauert – aber sie hätten es auf jeden Fall früher oder später bewiesen. Es hätte dem VW-Image noch mehr geschadet und Strafen erhöht, wenn sie auf Zeit gespielt hätten.

Wären Sie überrascht, wenn ein weiteres Unternehmen einen Betrug zugibt?

Nein. Das heißeste Beispiel ist im Moment Fiat, die wohl eine noch einfachere und dreistere Abschalteinrichtung genutzt haben. Daran sieht man aber auch, dass die Hersteller, die so etwas nicht in den USA machen, kaum etwas zu befürchten haben. Anders als dort werden solche Verstöße in Europa nicht wirklich nachverfolgt, oder die Behörden stoßen schnell an Grenzen. Dann kann die deutsche Regierung nichts machen, weil die italienische nichts machen will.

Was läuft bei den bisherigen Tests falsch?

Die Hersteller sollten nicht direkt die Prüfinstitute bezahlen, da das Abhängigkeiten schafft. Außerdem sollte man nicht nur optimierte Prototypen im Labor testen, sondern auch die Autos, die Kunden kaufen können. Wir würden gern noch einen Schritt weiter gehen und Autos wie in einer Radarfalle testen: Beim sogenannten remote-sensing messen verschiedene Laserstrahlen die Konzentration von Schadstoffen in der Abgaswolke und scannen das Nummernschild. Das ergibt ein gutes erstes Bild, bei Auffälligkeiten müsste man Nachuntersuchungen machen.

Hat der Diesel noch eine Chance?

Ihn sauber zu bekommen, ist absolut möglich. Aber die Reise geht immer mehr in Richtung Elektrifizierung. Das wird immer günstiger werden. Vielen Schätzungen zufolge sind E-Autos 2025, 2030 gleich teuer oder günstiger als andere Autos. Das ist nicht weit weg.

Und was ist mit den Benzinern? Bleibt es ein Diesel-Skandal?

Bei und Kraftstoffverbrauch gibt es viele legale oder halblegale Schlupflöcher. Die führen in der Summe zu einem großen Unterschied zwischen dem Verbrauch auf dem Papier und auf der Straße. Da gibt es auch keine starke Behörde und keine guten Testverfahren. Es ist aber nicht zu befürchten, dass wir morgen über eine illegale Abschalteinrichtung stolpern. (dpa)

