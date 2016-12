Abgang einer Legende Der Grünen-Politiker Ströbele verzichtet auf eine erneute Kandidatur für den Bundestag. Warum er fehlen wird.

zurück Bild 1 von 4 weiter Auch zur Bundespressekonferenz kam Ströbele oft mit dem Fahrrad. Fotos: dpa © dpa Auch zur Bundespressekonferenz kam Ströbele oft mit dem Fahrrad. Fotos: dpa

Ströbele traf sich im Moskau mit dem NSA-Whistleblower Edward Snowden. Foto: Wikileaks / dpa

Anwalt Ströbele (l.) mit seinem Kollegen Otto Schily und ihrem Mandanten Horst Mahler (M.), den sie 1972 verteidigten.

Am Ende des Weges: Hans-Christian Ströbele lehnt sich an eine Wand im Paul-Löbe-Haus. Er hatte für die Partei Bündnis 90/Die Grünen lange im Bundestag gesessen, will sich nun nicht noch einmal um ein Mandat bewerben. Foto: dpa/Rainer Jensen

Einen Bundestag ohne Hans-Christian Ströbele – das können sich selbst die kaum vorstellen, denen der 77-Jährige im Lauf der Zeit häufig auf den Wecker gefallen ist. Aber in knapp einem Jahr wird die Ströbele-Zeit im deutschen Parlament unwiderruflich zu Ende gehen. Der Grünen-Politiker teilte am Dienstagabend seinem Berliner Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg mit, dass er 2017 kein fünftes Mal als Direktkandidat im Bundestagswahlkreis 83 antritt. Viermal hat er gewonnen. Er ist der bisher einzige Grüne, der überhaupt Direktmandate holte.

Es stimmt: Ströbele, als Sohn eines Buna-Chemikers in Halle an der Saale geboren, in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, seit Anfang der 60er-Jahre in Berlin ansässig, ist „grünes Urgestein“. Er war „sozialistischer Anwalt“ der Terroristen der „Rote Armee Fraktion“, wurde deshalb aus der SPD ausgeschlossen und gehörte 1980 zu den Gründern der Alternativen Liste in West-Berlin, aus der später ein grüner Landesverband wurde. 1985 zog er erstmals als Abgeordneter in den Bundestag ein.

Ströbele, der heute in Berlin-Moabit lebt, ist immer noch so etwas wie die personifizierte Kreuzberger Szene. Er war schon in der APO, der „außerparlamentarischen Opposition“ während der Studentenrevolte Ende der 60er-Jahre aktiv. Und bis heute tritt er als außerparlamentarischer Oppositioneller auf, obwohl er insgesamt 20 Jahre dem Bundestag angehört – sieben Jahre davon als Mitglied einer Regierungsfraktion.

In dieser Zeit tat Ströbele einiges, um sein Image als grüner Friedensfreund zu schützen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001, als Schröder die Entscheidung über den Bundeswehreinsatz in Afghanistan mit der Vertrauensfrage verband, gab er sich unbeugsam. Schröder stürzen wollte er gleichwohl nicht. So mussten statt seiner andere Grüne gegen ihre Überzeugung mit Ja stimmen, um Rot-Grün die Mehrheit zu retten. Während die bei der Bundestagswahl 2002 ihre Mandate verloren, brüstete Ströbele sich mit seiner Unbestechlichkeit und holte zum ersten Mal das Kreuzberger Direktmandat.

Ströbele hat immer wieder gegen die Linie der grünen Parteiführung gestimmt. Während der Verhandlungen über die rot-grüne „Agenda 2010“ versuchte er, eine Vermögenssteuer durchzusetzen. Auf seinem legendären Wahlplakat von 2002, das der alternative Berliner Grafiker Seyfried gezeichnet hatte, brüstete sich der Kandidat mit dem Satz „Ströbele wählen, heißt Fischer quälen“. Gemeint war der grüne Außenminister Joschka Fischer.

Als Oppositionspolitiker ist Ströbele durchaus gefürchtet. Niemand gehörte so vielen Untersuchungsausschüssen an wie er. 2013 besuchte er den NSA-Whistleblower Edward Snowden in dessen Moskauer Exil. Ein Coup. Ströbele tritt als linkes Gewissen seiner Partei auf. Es sei „eine Frage des Verstandes und der Ehrlichkeit“, auch im Alter links zu bleiben, sagte er am Mittwoch in einem RBB-Interview. Man dürfe sich „nicht einfangen lassen von angeblichen Problemlösungen“, die aber die Ungerechtigkeit nicht beseitigten.

In den vergangenen Wochen hatte es öffentliche Aufforderungen an Ströbele gegeben, ein weiteres Mal für den Bundestag zu kandidieren. Dabei ging es gar nicht so sehr um Ströbele selbst und seine Unersetzbarkeit. Vielmehr sollte Ströbele, der dann voraussichtlich ältester Abgeordneter im Hohen Hause geworden wäre, verhindern, dass der AfD-Politiker Alexander Gauland als Alterspräsident den 19. Deutschen Bundestag eröffnen dürfte.

Noch weiß niemand, ob Gauland in den Bundestag kommt und dann tatsächlicher der Älteste dort wäre. Ströbele brachte die Gauland-Frage dennoch zum Nachdenken. Dessen mögliche Alterspräsidentschaft ärgere ihn erheblich, sagte er. Schließlich entschied er aber, dass eine Kandidatur, „nur dass ich verhindere, dass er zehn Minuten redet“ unangemessen wäre.

Eine Krebserkrankung und deren Behandlung haben ihn mitgenommen. Er hat lange mit sich gerungen, ob er aufhören soll, er hat Tagebuch geschrieben, um sich selbst seinen Entscheidungsprozess zu dokumentieren. Er sagt, dass ihm die Sitzungswochen mit den langen, langen Tagen „Probleme machen“. Er sei zwar Stress gewohnt, aber alles dauere länger als früher. Die Wege, das Aktenstudium. Sein legendäres Fahrrad hat er gegen ein Damenrad getauscht, „weil ich da besser auf- und absteigen kann“.

Er trete nicht völlig aus dem politischen Leben zurück. Aber er müsse „den Trott abschütteln“. Ströbele ist alt geworden.

zur Startseite