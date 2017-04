Abgabestart für Brennmaterial In reichlich drei Wochen ist Hexenbrennen. Demnächst kann in Bischofswerda dafür entsprechendes Material abgegeben werden.

Eine schöne Tradition in der Oberlausitz: das Hexenbrennen. © Steffen Unger

Auf dem oberen Festplatz am Goldbacher Weg kann im April Baum- und Heckenverschnitt sowie unbehandeltes Holz abgelegt werden. Damit macht die Feuerwehr dann am 30. April ein großes Hexenfeuer. Nicht dort entsorgt werden dürfen Gras, Laub, Papier, Pappe, Lumpen sowie behandeltes Holz. „Zuwiderhandlungen werden geahndet“, teilt die Stadtverwaltung mit. Für die Anlieferung des erlaubten Brennmaterials gelten diese Zeiten: 18. bis 22.4. sowie 24. bis 29.4. jeweils 8 bis 18 Uhr.

Das Hexenbrennen am 30. April beginnt 18:30 Uhr mit einem Fackel- und Lampionumzug auf dem Altmarkt. Gebastelte Hexen können im Bürgerbüro im Rathaus bis zum 28. April, 11.30 Uhr abgegeben werden. Das Hexenfeuer am Goldbacher Weg wird 19.30 Uhr angezündet. Ab 20 Uhr läuft im Gerätehaus der Feuerwehr am Goldbacher Weg 2 die zweite Rock- und Oldienacht mit der Band RBII aus Hohenstein-Ernstthal, Eintritt frei. „Für das leibliche Wohl wird in bewährter Weise direkt am Feuer als auch im Gerätehaus gesorgt, teilt die Feuerwehr mit. (szo).

zur Startseite