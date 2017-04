Abfluss verstopft In einem Teich des Bürgergartens staut sich das Wasser. Für die Suche nach der Ursache wurde ein Spazierweg gesperrt.

Gerd Lauterbach von der Stadtgärtnerei überprüft die provisorischen Überlaufschläuche am unteren Teich des Bürgergartens. Sie leiten das Wasser aus dem Teich, dessen Abfluss verstopft ist. © Dietmar Thomas

Spaziergänger können im Bürgergarten zurzeit nur eine halbe Runde um den unteren Teich drehen. Der Weg entlang des Bahndamms ist mit rot-weißem Band abgesperrt. Im hinteren Bereich des Weges stehen zusätzlich zwei Bauzäune, zwischen denen zwei Schläuche über den Weg führen. Durch diese wird Wasser aus dem Teich abgeleitet.

Mitarbeiter des Baubetriebsamtes hatten in den vergangenen Tagen festgestellt, dass das Wasser aus dem unteren Bürgergartenteich nicht in ausreichender Menge abfließt. Die kleine Insel war überflutet. „Offenbar ist der Abfluss unmittelbar am Teich verstopft“, teilt Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit.

Die Bürgergartenteiche werden durch den Beulebach und den Bärentalbach gespeist. Vom unteren Teich wird das Wasser über eine Verrohrung, die unter der Straße An der Jacobikirche und der Schlachthofstraße hindurch zur Freiberger Mulde führt, abgeleitet.

Um der Ursache für die Verstopfung auf den Grund gehen zu können, muss der Wasserspiegel im Teich gesenkt werden. „Deshalb wurde mit Schläuchen quasi ein Bypass gelegt, über den das Wasser in die Verrohrung geleitet wird“, so Mettcher. Der erste Versuch einer Firma, den Abfluss freizulegen, ist fehlgeschlagen. Möglicherweise ist nun eine Kanalbefahrung nötig. Wie lange die Arbeiten am Teich dauern werden und der Weg gesperrt bleibt, hängt davon ab, ob der Abfluss nur verstopft ist und gereinigt werden kann oder ob das Rohr sogar kaputt ist und ausgetauscht werden muss.

