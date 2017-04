„Abfließen findet nicht statt“ Die Betreiber des Steinbruchs weisen Behauptungen des Umweltvereins zurück.

Steinbruch Brößnitz. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Die Matthäi-Gruppe als Betreiber des Brößnitzer Steinbruchs widerspricht öffentlichen Vorwürfen des Brößnitzer Umweltvereins, es würde mit einem Tanklastwagen Grubenwasser in Richtung des Flächennaturdenkmals Kasseln entsorgen. „Mit dem Wasserwagen wird anfallendes Niederschlagswasser aufgenommen und zum Niederhalten von Staub im Steinbruch und auf den Verkehrsflächen innerhalb des Betriebsgeländes eingesetzt“, so ein Sprecher. Auf diese Weise würde das Auftreten und Ausbreiten von Staub in der Umgebung verhindert bzw. minimiert.

Der Wasserwagen werde nur temporär eingesetzt. „Ein Abfließen des eingesetzten Wassers auf angrenzende oder öffentliche Flächen findet nicht statt“, unterstreicht der Sprecher. (SZ)

