Abfischen, Wortakrobaten, Emmerlich-Konzert, Spieletag … Am Wochenende sind im Landkreis ganz unterschiedliche Veranstaltungen im Angebot. Besonders in Görlitz hat man die Qual der Wahl. Wer schon mal schauen will, findet das alles unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Gunter Emmerlich singt am Sonnabend in Görlitz, am Sonntag in Großschönau. © SZ-Archiv

Am Wochenende ist im Landkreis wieder für jeden Geschmack etwas geboten. Am Freitag empfangen die Lausitzer Füchse im Sachsenderby die Eislöwen aus Dresden. Wer hin will und noch keine Karten hat, sollte sich sputen. Im Görlitzer Camillo ist Hildegard Knef zu Gast, in Neusalz gibt es einen Udo-Jürgens-Abend mit Big Band. Am Sonnabend findet in Kreba das wohl größte Abfischen der Region statt, in Oppach kann man auf Spurensuche der Schmalspurbahn gehen, in Eibau eine Museumsnacht im Faktorenhof erleben, am Berzdorfer See Salsa an der Blauen Lagune tanzen. In Görlitz überschlagen sich fast die Ereignisse: Am Abend findet in der Kulturbrauerei dann ein Feuerengel-Konzert, Livemusik gibt es auch bei Jakobs Söhne, Gunter Emmerlich singt sein Lutherprogramm in der Lutherkirche (am Sonntag auch in Großschönau), die Wortakrobaten kämpfen im Apollo um die Publikumsgunst und der First Club öffnet spät am Abend erstmals in dieser Saison. Wer Familie hat, für den ist „Görlitz spielt“ am Sonntag in der Kulturbrauerei vielleicht ein tolles Angebot, wer Country mag, fährt dagegen besser ins Café nach Kosel.

