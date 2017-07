Abfeiern im Freibad Über 1 000 Besucher kamen am Sonnabendabend nach Burkau. Nicht nur für Natascha und Jenny ein absolutes Muss.

Einmal im Jahr Party im Burkauer Bad muss sein, sagen Jenny Raczynski (links) und ihre Freundin Natascha Kupke. © Rocci Klein

Jenny Raczynski und Natascha Kupke waren begeistert von der Burkauer Beachparty im vergangenen Jahr. Deshalb wollten sie auch diesmal unbedingt wieder mit dabei sein. Mehr als 1 000 Gäste kamen am Sonnabendabend ins Burkauer Freibad und feierten bis zum frühen Sonntagmorgen. Für das Team des Hangar 01 als Veranstalter war es zugleich das Finale der diesjährigen Beachpartys. Unter den Rhythmen von DJ T.H.O.M. aus Lauchhammer, der nun bereits zum sechsten Mal in Folge bei der Burkauer Beachparty auflegte, kam jeder musikalisch voll auf seine Kosten, so auch Jenny und Natascha.

Die beiden 18-Jährigen kommen sonst eigentlich zum Schwimmen ins Burkauer Bad „Das Freibad Burkau bedeutet für mich entspannen, Freunde treffen und dem Alltag entfliehen,“ sagte Natascha, die im benachbarten Elstra zu Hause ist. „Aber einmal im Jahr muss diese tolle Abwechslung sein.“ Auch ihre beste Freundin Jenny kommt gern ins Burkauer Bad, zumal es in ihrer Heimatstadt Kamenz kein Freibad gibt. „Wir spielen hier immer gern Volleyball und genießen das Wochenende“, sagt sie. Unter der Woche befindet sich die Elstraerin Natascha in einer Ausbildung zur Milchtechnologin in Berlin. Jenny hingegen absolviert nun das letzte Jahr ihres Abiturs. Die Kamenzerin hatte wieder große Erwartungen an dieses Wochenende. „Im vergangenen Jahr hat es uns so gut gefallen, dass wir auch in diesem Jahr unbedingt wieder hermussten.“

Die beiden hatten sich den Termin bereits seit Wochen dick in den Kalender geschrieben. Am Ende des Abends gingen nicht nur Natascha und Jenny zufrieden nach Hause. Ebenso die anderen Gäste. Nur die Temperaturen waren am Samstagabend nicht unbedingt hochsommerlich. So gab es nur wenige Mutige, die sich ins Wasser wagten. „Für uns doch etwas zu kalt, sonst gern“, waren sich die beiden Freundinnen einig. Auch im nächsten Jahr wird die Beachparty in Burkau wieder ein Highlight unter den Open-Air-Partys im Landkreis sein.

zur Startseite