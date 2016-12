Abfalltonnen werden eher geleert Geschenkpapier, Umverpackung und Reste des Festtagsbratens landen im Müll. Früher war das noch anders.

Die meisten Geschenke, die am Wochenende unter dem Weihnachtsbaum landen, sind in buntes Papier eingewickelt und mit glitzernden Schleifen und anderen Dekomaterialien liebevoll verpackt worden. Die Neugier treibt vor allem die Kinder so sehr an, dass sie die Umverpackung auseinander reißen, um zu schauen, ob der Weihnachtsmann auch das gebracht hat, was sie sich gewünscht haben. War es zu Großmutters Zeiten üblich, dass das Geschenk vorsichtig ausgepackt und das Papier ordentlich glattgestrichen wurde, um es im kommenden Jahr noch einmal verwenden zu können, landet es heutzutage im Müll.

Und das ist noch nicht alles. Die Puppe steckt nochmals in eine Plastikverpackung, der neue Fernseher für Vati wird von Styroporteilen vor Erschütterungen geschützt und das Buch für Mutti ist zusätzlich in Folie eingeschweißt. Da kommt an so einem Weihnachtsabend ganz schön viel Verpackungsmüll zusammen. In den meisten Haushalten werden die Weihnachtsfeiertage schnell zu Abfalltagen. Denn außer den Geschenken wären ja da noch die Zutaten für das Festtagsessen – und die Reste, die davon übrig bleiben. Die Mitarbeiter der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH (EKM) wissen aus Erfahrung, welche Abfallmengen da zusammenkommen. „Nicht nur, dass sämtliche Abfallbehälter über die Feiertage überzuquellen drohen – gelbe Tonnen müssen zusätzliche Geschenke- und Lebensmittelverpackungen schlucken, die Glas-Depotcontainer erleben einen außergewöhnlichen Ansturm. Auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk wird früher – und im besseren Fall später – selbst zum Abfall“, berichtet eine EKM-Mitarbeiterin.

Bevor Glühwein und Feuerzangenbowle in Strömen fließen oder die Räucherkerzen die Sinne vernebeln, sollte jeder Hauseigentümer noch einmal einen genauen Blick auf den Abfallkalender werfen. Denn in einigen Orten werden die graue, gelbe und blaue Tonne aufgrund der Feiertage vor dem regulären Termin abgeholt. „Die Termine sind im Abfallkalender extra rot gedruckt“, erklärt die Abfallberaterin von der EKM. (sol)

