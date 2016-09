Abfallkalender aus Abfall Mehr als 190 000 Stück sind gedruckt. Kurze Wege schonen die Umwelt. Bei der Erzeugung werden Holz und Energie gespart.

Anstatt 90 Tonnen Holz sind für den neuen Abfallkalender 34 Tonnen Altpapier zum Einsatz gekommen. Das teilte Solveig Schmidt, Sprecherin der EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH, mit. „Durch den Einsatz von Recyclingpapier werden 950 Kubikmeter Wasser und über die Hälfte Energie bei der Papierherstellung im Vergleich zu Frischfaserpapier gespart“, erklärte sie. Generell sei der Abfallkalender ein regionales Produkt. Dieses Papier wird in der Fabrik in Kriebstein hergestellt. „Ein Sattelschlepper voll Papier muss bis zur Druckerei nur kurze Wege zurücklegen. Dadurch wird die Umweltbelastung reduziert“, so Solveig Schmidt.

Sämtliche Tourendaten von acht Entsorgungsfirmen wurden zusammengetragen und in einem Kalender zusammengefasst. So haben die Einwohner des Landkreises alle Abholzeiten sowie Hinweise zur Abfallvermeidung und der korrekten Mülltrennung auf einem Blick zur Hand. „Dafür hilft seit zwei Jahren ein Datenmodul, das extra von einer Softwareschmiede aus dem Landkreis programmiert wurde“, so Solveig Schmidt. Die Auflage des Kalenders liegt bei mehr als 190 000 Stück. (sol)

zur Startseite