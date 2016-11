Abfallgebühren sinken Weil die Mittelsachsen mehr Müll produzieren, macht der Entsorger Gewinn. Doch das ist nicht der einzige Grund.

Die Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH (EKM) hat in den Jahren 2014/15 rund 3,5 Millionen Euro mehr eingenommen, als erwartet. Die Überschüsse aus den Gebühren müssen sie an die Kunden weitergeben. Deshalb zahlen diese künftig weniger für die Abfallentsorgung. © André Braun

Weil die Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH (EKM) 3,5 Millionen Euro Plus gemacht hat, sinken in den kommendenden zwei Jahren die Abfallgebühren für die Bürger. Dieser Nachricht verkündete EKM-Geschäftsführer Jens Irmer am Donnerstagabend während der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik in Mittweida. Das Unternehmen sei verpflichtet, diese Gewinne binnen fünf Jahren an die Gebührenzahler weiterzugeben.

Mehr aufgestellte Tonnen und mehr Leerungen steigern den Umsatz

Zum 1. Januar 2014 hatte die EKM die ehemals drei Entsorgungskreise Döbeln, Mittweida und Freiberg zu einem zusammengefasst. „Durch die Vereinheitlichung haben wir eine Menge Geld gespart“, sagte Irmer. Das hänge auch damit zusammen, dass die EKM 2013 in einigen Punkten pessimistisch an die Kalkulation für die Jahre 2014/15 herangegangen ist. „Wir hatten mit aufgrund der Vereinheitlichung und der Reduzierung des vorzuhaltenden Behältervolumens je Einwohner mit einer deutlichen Reduzierung der bereitgestellten Behälter gerechnet“, sagte Irmer. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Behälter wurden häufiger geleert, als erwartet. Dadurch habe die EKM deutlich höhere Einnahmen, die sich aus der Fest- und der Entleerungsgebühr je Behälter zusammensetzt, erzielt. Die kleine Tonne hat ein Volumen von 80 Liter. Die EKM hatte für das Jahr 2014 damit gerechnet, dass rund 57 700 dieser Sorte im Kreisgebiet stehen. Tatsächlich sind es jedoch rund 61 000 gewesen.

Rotstift bei den Personalkosten angesetzt

Die Personalkosten sind rund 158 000 Euro geringer gewesen, als kalkuliert. Aufgrund von Feiertagen wurden beispielsweise weniger Stunden für die Betreibung der Wertstoffhöfe abgerechnet. Zudem hätten aufgrund von frühzeitigen Renteneintritten, Freistellungen und dem Wegfall eines Ausbildungsplatzes Personalkosten eingespart werden können, sagte EKM-Geschäftsführer Jens Irmer.

Döbelner waren zurückhaltender bei der Sperrmüllentsorgung

Im Jahr 2014 wurden rund 1 300 Tonnen weniger Sperrmüll eingesammelt, als erwartet. Mit der Vereinheitlichung der Kreise sind verschiedene Gebührenmodelle auf einen Nenner gebracht worden. 2013 war das letzte Jahr, in dem die öffentlichen Müllentsorger den Sperrmüll in der Region Döbeln regelmäßig von der Straße abgeholt haben. Mit 2 666 Tonnen war 2013 in Döbeln mehr Sperrmüll angefallen als in Freiberg, wo doppelt so viele Menschen leben. Viele haben aus Angst vor dem neuen System, das 2014 eingeführt worden ist, noch einmal all ihren sperrigen Abfall auf die Straße gestellt. „Die Straßenentsorgung von Sperrmüll war in Döbeln kostenlos. In Mittweida hatten wir 18 Euro pro Tonne Entsorgungskosten“, sagte Irmer. Im Raum Döbeln fiel im Jahr 2014 weniger Sperrmüll an. „Die Bürger hatten 2013 nochmals ausgeräumt und dann war wohl erst einmal kein Sperrmüll mehr da“, mutmaßte Jens Irmer. Die Straßensammlung war aus mehreren Gründen abgeschafft worden: Es sieht nicht besonders schön aus, wenn sich der Müll am Straßenrand türmt. Falsch abgelegte Abfälle blieben teils mehrere Tage liegen, bis geklärt war, wer sich um die Entsorgung kümmern muss. Eine Begrenzung auf haushaltstypische Mengen ist nicht möglich. Nun kann mit Hilfe einer Bestellkarte die Abholung am Grundstück vereinbart werden. Oder die Bürger bringen den Sperrmüll selbst zu den Wertstoffhöfen, ohne dass dafür zusätzliche Kosten entstehen.

Verschiebung der Sanierung der Deponie spart 1,1 Millionen Euro

Die EKM kalkuliert stetsKosten für die Sanierung, Rekultivierung und Nachsorge für stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen. Geplant war für 2014/15 die Sanierung der Deponie in Marbach. Sie wurde verschoben. Rund 1,1 Millionen Euro konnten so eingespart werden. Zudem sei die Rekultivierung der Anlage in Geringswalde 800 000 Euro billiger geworden, erklärte Geschäftsführer Jens Irmer . So gibt es immer wieder nicht vorhersehbare Dinge, die die Kosten beeinflussen. 2017 wird die neue Kalkulation für 2018/19 erstellt. Dann entscheidet sich, um welchen Betrag die Gebühr sinkt.

