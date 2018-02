Abfahrtsspaß am Skihang Das Wochenende können Wintersport-Fans auf zwei Skipisten verbringen. Auch zwei Loipen sind gespurt.

Die Skifahrer am Altenberger Hang haben ihren Spaß. © Egbert Kamprath

Altenberg. Reger Betrieb herrschte in den vergangenen Tagen am Altenberger Skihang. Die Berliner und Brandenburger haben schon Urlaub, und zahlreiche von ihnen bevölkern die Piste. Dank der künstlichen Beschneiung herrschen ideale Bedingungen. Auch der Skilift in Geising ist in Betrieb. Nun hoffen die Sachsen, dass der Winter auch in ihren Ferien durchhält und noch ein paar Flocken wirbeln lässt. Denn ansonsten ist die Schneedecke mit durchschnittlich zehn Zentimetern immer noch dünn. Laut Tourist-Info-Büro Altenberg ist Skilanglauf wenigstens auf den Loipen Kahleberg und Scharspitze möglich. Die Städtebahn Sachsen setzt am Sonnabend und Sonntag auch wieder Sonderzüge nach Altenberg ein. Der Wintersport-Express fährt 8.05 und 10.05 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof los und hält auch in Glashütte, Lauenstein und Geising.

