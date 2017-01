Aber bitte mit Sahne! Der Nossener Dr. Jürgen Clauß gilt als der Erfinder des Leckermäulchens. Ruhm und Geld brachte ihm die Erfindung nicht. Er landete ganz unten.

Der Schaumschläger: Dr. Jürgen Clauß, hier bei einer Veranstaltung in der Markthalle in Staucha, gilt als der Erfinder des Leckermäulchens. Doch er sieht sich um seinen Erfolg gebracht. Seit Jahren tourt er mit Veranstaltungen über Land und erzählt seine Geschichte. © André Braun

Er könnte ein gemachter Mann sein, sich zurücklehnen, von Ruhm und Reichtum leben, die ihm eine Erfindung brachten. Der Nossener Jürgen Clauß gilt als der Erfinder des Leckermäulchens, einer aufgeschlagenen Quark-Sahne-Creme, die zu DDR-Zeiten heiß begehrt war und als eines von wenigen Produkten die Wende überlebt hat, noch heute in den Kühlregalen liegt. „Leckermäulchen ist so bekannt wie Rotkäppchen-Sekt“, sagt der heute 72 Jahre alte Erfinder, der sich um seinen Erfolg gebracht sieht. Sein Fehler: Er hat es in der turbulenten Wendezeit schlicht versäumt, den Namen und das Logo schützen zu lassen.

Heute reklamiere die damalige Molkereigenossenschaft Weißenfels, inzwischen eine Frischli-Tochter, die Erfindung für sich. Eine schreiende Ungerechtigkeit findet der promovierte Lebensmitteltechniker. „Die damalige Molkereigenossenschaft wollte ein ähnliches Verfahren entwickeln. Das ist total schief gegangen“, sagt Clauß. Zwei Jahre zuvor war er auf die Idee gekommen, durch puren Zufall. Bei einem Kurzurlaub mit Freunden aßen sie in einem Café Zitronentorte, als sein Kumpel sagte: „Jürgen, erfinde doch mal einen schönen, lockeren Quark“. Und er experimentierte im Labor am Institut für Milchforschung in Oranienburg, in dem er damals tätig war. Mischte Quark mit geschlagener Sahne und schäumte das Ganze mit Luft auf. „Im Labor klappte das ganz prima, doch in der Molkerei fehlten die technischen Voraussetzungen, vor allem eine Schlagsahnemaschine, um das industriell herzustellen “, erinnert er sich, der in Nossen aufgewachsen ist, wo sein Großvater Richard Thiem eine Molkerei betrieb.

Entdeckung im Palast

Dann wurde in Berlin der Palast der Republik eröffnet. Und dort entdeckte Jürgen Clauß im Fernsehen die erste und einzige Schlagsahnemaschine der DDR. Ja, mit solch einem Gerät könnte es klappen. Einen Tag später war er in Berlin. Doch damit endeten die Schwierigkeiten nicht. Der Quark sollte mit Schlagsahne, Luft und Frucht aufgeschlagen werden. „Doch Früchte gab es nicht. Deshalb habe ich mit Vanille experimentiert“, erinnert er sich. So entstand Leckermäulchen.

Die Quarkspeise findet Anfang der 1990er Jahre Einzug in den gesamtdeutschen Kühlregalen. Solch ein gutes Produkt habe er der DDR gar nicht zugetraut, soll der damalige Frischeprodukten-Chef von Nestlé gesagt haben. Dr. Clauß hilft das nicht. Für ihn ist kein Platz mehr in den Molkereien. Von 500 Produktionsstätten sind nur 40 übrig geblieben. Er teilt das Schicksal von Millionen hoch qualifizierten Ostdeutschen, wird arbeitslos.

Jürgen Clauß gründet eine eigene Firma in Brandenburg. Erfindet einen Joghurt, den er ähnlich wie Softeis aus Automaten verkaufen will. Zum „Tag der Sachsen“ in Riesa bietet er sein Produkt an, aber auch in der Dr.-Clauß-Shakebar in Berlin-Hellersdorf. Doch es wird ein Flop. Nach einem halben Jahr ist in Berlin Schluss, auch die GmbH ist am Ende. Ein Berater hat 75 000 Mark abgezockt. Clauß muss sein Haus verkaufen, die Ehe scheitert. Er ist ganz unten. „Ich konnte meine Miete nicht bezahlen. Eine elende Hütte bewahrte mich vor der Obdachlosigkeit“, sagt er.

Arbeit an der Stanze

Er nimmt eine Arbeit an, einen Job im Maschinenbau. Der promovierte Lebensmitteltechniker steht an der Stanzmaschine. Weil er keine Wohnung hat, übernachtet er ein halbes Jahr lang auf der Luftmatratze im Betrieb. „Die Arbeit hat mir Spaß gemacht, ich habe auch gut verdient“, sagt er. Und hat wieder Pech. Nach zweieinhalb Jahren geht auch diese Firma pleite, er landet erneut auf der Straße. Sein Glück: Mit 63 Jahren kann er in Rente gehen, zieht zu einer Jugendfreundin nach Riesa. Und kämpft weiter um seine Ehre, der Erfinder des Leckermäulchens zu sein.

Jürgen Clauß ist und bleibt ein Unruhegeist. Obwohl er es sich gemütlich machen könnte in seinem Garten in Riesa, in den er die 50 Kilometer mit dem Fahrrad von Dresden aus im Sommer mit dem Rad fährt. Doch stattdessen tourt er über Land, erzählt den Leuten von seiner Erfindung, ist stolz auf sein Leckermäulchen. 150 Veranstaltungen absolviert er jedes Jahr.

Dass seine Erfindung jetzt andere für sich reklamieren, das nagt in ihm. Immerhin hat die Frischli-Gruppe anerkannt, dass er in einer Arbeitsgruppe mitgearbeitet habe, die das Leckermäulchen erfunden hat. „Herr Clauß war damals in der DDR an der Entwicklung des Leckermäulchen beteiligt. Geschäumter Quark existierte jedoch bereits - wenn auch im Westen“, so Curd Kießler, Marketingleiter von Frischli. Das Leckermäulchen wurde in der DDR von verschiedenen Molkereien produziert und nach der Wende zunächst überall eingestellt. „Es galt von nun an gesamtdeutsches Markenrecht. Die Marke Leckermäulchen war bereits für die weiße Linie geschützt, jedoch von einer Konservenfirma, die diese nicht aktiv nutzte“, so Kießler. Frischli haben sich entschieden, die Wiedereinführung des Leckermäulchens zu wagen und habe in Absprache mit dem Lizenzinhaber die Nutzungsrechte für die weiße Linie eintragen lassen. Seit Dezember 1994 werde das Leckermäulchen nun ausschließlich im Frischli Milchwerk Weißenfels hergestellt. Dort sind heute rund 140 Mitarbeiter beschäftigt - etwa doppelt so viele wie vor der Wende.

Dr. Jürgen Clauß ist das aber nicht genug. „Sicher ging es vielen Erfindern aus der DDR so, dass sie um ihren Lohn gebracht wurden, ich bin also kein Einzelfall. Doch warum fällt es einem so großen Unternehmen wie Frischli so schwer, einem ostdeutschen Rentner wenigstens einen moralischen Sieg zu gönnen?“

