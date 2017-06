Abenteuergeschichten und Schmackhaftes aus aller Welt Alpinist Götz Wiegand erzählt in der Buchscheune von seinen Reisen. Mit dabei: seine Frau und Rezepte von unterwegs.

Sabine und Götz Wiegand bei einer ihrer Reisen in die Region Dolpo in Nepal. Am Mittwoch sind sie in Struppen und erzählen Geschichten von unterwegs. Mit dabei haben sie auch einige Reiserezepte. © privat

Gerade waren sie noch in Vietnam und Kambodscha unterwegs, schon sind Sabine und Götz Wiegand in Struppen und erzählen von ihren Reisen. Am 14. Juni sind die beiden Bergsteiger und Reisejournalisten in der Buchscheune Kastanienhof zu Gast. Sie werden Geschichten und Anekdoten von unterwegs erzählen, aus verschiedenen Ländern und Regionen. Vorstellen werden sie auch ihr erstes gemeinsames Buch „Abenteuer über’m Tellerrand – mit Schlafsack, Seil und Suppenkelle“. Sie selbst beschreiben es als eine Art Reisegeschichtenbuch samt wunderbarer Kochrezepte aus aller Welt sowie eindrucksvoller Bilder von unterwegs.

Die Idee zu diesem Buch kam ihnen im Laufe der Zeit. „Viele, die uns auf unseren Reisen begleiten, sprachen uns mehr als einmal darauf an, die ganzen lustigen oder spannenden Erlebnisberichte zu Papier zu bringen“, sagen Sabine und Götz Wiegand. Ihre Leidenschaft fürs Reisen haben sie für das Buch mit Sabine Wiegands Faible für die Fotografie und ihrer gemeinsamen Lust am Kochen kombiniert. Auf ihren Reisen kochen sie selbst, mit dem, was die Natur ihnen bietet oder auch gemeinsam mit Einheimischen. Dabei haben sie sich das eine oder andere Rezept abgeguckt und teilen es nun mit ihren Zuhörern. Ebenso wie viele Reisetipps, was man sich unbedingt ansehen muss oder wo man übernachten kann.

Mit im Gepäck haben die beiden nicht nur ihre Fotos und Geschichten, sondern auch einen großen Suppentopf mit Sherpa-Stew. Das ist ein typisch nepalesischer Eintopf. „Ursprünglich haben ihn die Hochträger, die man am Berg um Hilfe beim Tragen bittet, am Abend vor zu erwartenden großen Anstrengungen aus hochkalorischen Resten gekocht“, erklären die beiden Reisenden. In den Topf kommen daher in Nepal Fleisch oder nur Knochen, Kartoffeln und Kartoffelschalen sowie etwas Gemüse. Alles das wird schmackhaft gewürzt. Sabine und Götz Wiegand haben sich dieses Rezept abgeguckt und ein wenig variiert, sagen sie. Der Stew ist bei ihnen weniger scharf, enthält keine Reste, dafür aber viel Gemüse. Das genaue Rezept wollen sie nicht verraten, auch im Buch ist es nicht nachzulesen. Wer eine Kelle nimmt, schmeckt die Zutaten vielleicht heraus. Und bekommt ganz sicher einen köstlichen Einblick in die Reisen der beiden.

14. Juni, 19 Uhr, Buchscheune Kastanienhof in Struppen, 7,50 Euro; Plätze sind begrenzt, daher bitte Karten vorher reservieren unter Tel. 035020 75928

