Abenteuercamp in Wachau Beim TSV begeben sich die jungen Sportler auf die Spuren der „Wilden Kerle“. Interessenten können sich jetzt anmelden.

© dpa

Die Filmreihe „Die wilden Kerle“ hat Tausende Kinder und Jugendliche in die Kinos gelockt. Nachdem die Filmhelden erwachsen geworden sind, können jetzt ihre Nachfolger die Story weiterspielen. Möglich ist das auf dem Sportplatz des TSV Wachau. Vom 2. bis 4. August lädt der Verein zu einem Fußballcamp ein. Die Kinder werden dabei ein Teil der Legende. Sie erleben spannende Elemente des Films direkt auf der Sportanlage.

Geboten werden wilde Wettbewerbe mit interessanten Preisen. Es zählen Teamgeist, Respekt, Freundschaft und Zusammenhalt. „Wir kämpfen gemeinsam gegen den dicken Michi“, heißt es in der Ankündigung. Trainiert wird im „Wilden Wald“, in der „Geheimen Halle“ und im „Hexenkessel“. Teilnehmen können an dem Camp Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 15 Jahren. Die Kosten betragen für jeden Erstteilnehmer 124,95 Euro.

Alle Kinder, die bereits an einem Fußballcamp in Wachau teilgenommen haben, bezahlen 119,95 Euro. 114,95 Euro werden für jedes Geschwisterkind fällig. Ansprechpartner bei weiteren Fragen ist Klaus Benik vom TSV Wachau. (SZ)

Kontakt Klaus Benik 0173 3550142,

www.tsvwachau.de/veranstaltungen

zur Startseite