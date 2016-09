Abenteuercamp 2016 ausgebucht

Abenteuer im Abenteuercamp in Deutschbaselitz. Das Foto entstand beim Tag der offenen Tür im vergangenen Jahr. © Archivfoto: Kristin Richter

Das Abenteuercamp vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit Bischofswerda in Deutschbaselitz empfiehlt sich auch 2017 als Ziel für Klassen-, Ferien- und Teamfahrten. Die druckfrischen Infos über die Belegungen und Angebote im neuen Jahr gibt es beim Tag des offenen Camps, der am 3. Oktober stattfindet. „Wer will, kann schon vor Ort buchen. Unsere letzte Saison war bereits im Vorfeld komplett ausgebucht“, sagte Netzwerkchef Andreas Mikus.

Neben Reise-Infos aus erster Hand erwartet die Besucher das Camp-Kino mit Bildern aus der jüngsten Saison und vielen Aktionen des letzten Jahres. Besucher können außerdem natursportliche und kreative Angebote ausprobieren. So stehen Kanus und Schlauchboote bereit. Verbinden lässt sich der Abstecher ins Camp mit dem Fischerfest, das gleichzeitig in dem Kamenzer Ortsteil gefeiert wird. (s)

3. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Großteich Deutschbaselitz

zur Startseite