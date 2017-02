Abenteuer zwischen Fels und Eis Manfred Adamski aus Kreischa ist in Chile an seine Grenzen gegangen. Er wagte einen Aufstieg, der nur selten gelingt.

Gemeinsam bezwangen sie auch den Cerro San Lorenco, den zweithöchsten Berg Patagoniens. © privat Gemeinsam bezwangen sie auch den Cerro San Lorenco, den zweithöchsten Berg Patagoniens.

Manfred Adamski (r.) und sein Trekking-Kamerad Stefan Zänkert am Lago General Carrera im chilenischen Teil Patagoniens.

Ein Sturm von fast 100 Stundenkilometern jagt an einem Eisbalkon vorbei. Zwei Biwaks sind darauf verankert. Im Zelt beraten sechs Männer, ob sie die letzten 300 Meter bis zum Gipfel wagen. Denn das angesagte Unwetter ist noch nicht mal da. Es ist Spätsommer in Patagonien, die beste Zeit für Bergtouren in den Anden. Aber wegen der rasch wechselnden Wetterumstürze glückt nur etwa zehn Prozent aller Teams die Besteigung des 3 706 Meter hohen Cerro San Lorenco.

Der Kreischaer Manfred Adamski sitzt damals mit im Zelt. Im Februar und März 2016 war er mit seinem Kameraden Stefan Zänkert vier Wochen im südchilenischen Teil der Großlandschaft unterwegs, die im Süden an Feuerland grenzt. Am Freitag, 3. Februar, hält der 66-Jährige im Kreischaer Vereinshaus einen Bildervortrag über seine Abenteuerreise: „Es war ein Jugendtraum von mir.“ Die Initialzündung kam schließlich durch den Kreischaer Michael Pötzschke, der ein paar Jahre zuvor mit seiner Frau Marion per Wohnmobil den amerikanischen Doppelkontinent durchquerte, dabei auch in Patagonien haltmachte.

Die ersten Etappen zum Cerro San Lorenco führten Adamski und das Expeditionsteam gleich über Gletschereis. Am Vorabend hatte Adamski noch einen Sonnenuntergang von einer Felskanzel aus fotografiert, auf der das Team übernachtete. Neu gestärkt kämpfte sich der Kreischaer am Morgen mit Steigeisen voran. Eine etwa 400 Meter hohe Eis- und Gletscherwand verlangte ihm alles ab. Sein Berg- und Trekkingkamerad Stefan Zänkert aus der Nähe von Lübeck stellte sich mit ihm der Herausforderung. „Immer wieder änderten sich die Bedingungen“, blickt Adamski zurück. „Der Aufstieg auf den zweithöchsten Berg Patagoniens war unser Traum. Auf ihn hatten wir uns anderthalb Jahre vorbereitet.“

Früher Büro, heute die Berge

Adamski lebt seit etwa 15 Jahren seine Leidenschaft für die schönsten und höchsten Berge der Welt. Auslöser war ein schwerer Unfall. „Ich wollte danach noch einmal etwas ganz anderes erleben. Ich nahm mir auch mehr Zeit für meine Familie, vorher war ich beruflich stark eingespannt. Das ging ich lockerer an“, sagt der promovierte Pädagoge und Diplomingenieur, der in der Forschung und als Berufsschullehrer gearbeitet hat. Nach der Wende war er Personalentwickler im Freitaler Edelstahlwerk, später Geschäftsführer einer Maschinenbaufirma in Chemnitz und Unternehmensberater.

Adamski und sein Kamerad Zänkert haben sich beim Trekking in Pakistan kennengelernt. Gemeinsam und allein haben sie schon viele Berge bestiegen: im Himalaya, im Karakorum in Kleinasien – dem höchsten und schroffsten Gebirge der Welt – , in den Anden, in den Alpen und anderswo. Sein bisher höchstes Ziel erreichte Adamski im Herbst 2013 in Chile: Es war der Gipfel des knapp 6 900 Meter hohen Ojos del Salado. Auf dem höchsten aktiven Vulkan der Welt hisste der Kreischaer eine Fahne mit dem Bild seiner kleinen Enkelin. Außerdem schloss er dort Bekanntschaft mit Hans Martin Schmidt, einem Deutschen, der in Chile lebt. „Er plante für uns schließlich die Patagonien-Tour vor Ort und war auch bei der Expedition dabei.“

Vor der Bergbesteigung des Cerro San Lorenco unternahmen die Abenteurer zunächst eine vier Tage lange Trekkingtour um den Cerro Castillo. „Dieses Massiv wirkt wie ein Spukschloss aus Fels und Eis.“ Neben dem Gepäck hatte Adamski die Kamera dabei. Die Wildnis, klare Seen und ungewöhnliche Wolkenformationen fing er ein. Bei klarem Himmel erkundete die Gruppe zum Teil auch das Gletschergebiet des nördlichen patagonischen Eisfeldes.

Bei der Expedition am Cerro San Lorenco dann entschied schließlich der Profibergführer und Expeditionschef Pascal über den Auf- oder Abstieg angesichts des Sturms. „Pascal stand mit seiner Frau in Verbindung, sie gab die lokalen Wettermeldungen durch“, erzählt Adamski. Er verrät noch nicht den Ausgang, sondern nur: „In der Saison waren wir das Team, das am weitesten oben war.“

Manfred Adamskis Frau Inge fiebert bei jeder Tour von zu Hause aus mit. Das Paar unternimmt aber auch gemeinsam Outdoor-Reisen. Es ist im Wohnmobil durch Neuseeland gefahren, ist durch Island getourt und nördlich des Polarkreises durch Lappland. „Dort hat sich ein Traum erfüllt: Wir haben gesehen, wie sich die riesigen Laubwälder goldgelb färbten. Dabei dauert das nur etwa drei Tage.“

