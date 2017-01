Abenteuer Südamerika Auf der Reisemesse steht der Kontinent am Wochenende im Mittelpunkt. Auch Europa-Urlaub liegt im Trend.

Hola! Maria Kordt vom Neustädter Laden „El Mercadito“ und Frank Schulz von „Schulz Aktiv Reisen“ rühren die Trommel für Reisen nach Südamerika. © Ortec/Arvid Müller

Draußen liegt noch Schnee, drin machen sich schon viele Dresdner warme Gedanken und wälzen fleißig die Urlaubskataloge für den Sommer. Entscheidungshilfe bekommen sie an diesem Wochenende auf der Dresdner Reisemesse, auf der über 400 Aussteller alles zum Thema Urlaub zeigen werden – von Kreuzfahrtangeboten über Pauschalreise bis hin zu Camping-Trips.

Die Lust am Reisen haben die Dresdner nicht verloren, sagt Ray Hartung vom Verein der Dresdner Reisebüros. Auch wenn nach Terroranschlägen einst beliebte Ziele wie die Türkei und Ägypten deutlich seltener gebucht werden. Spanien, Portugal und Bulgarien seien drei Länder, die die Reiselust der Deutschen auffangen würden. Passend dazu wird sich die südspanische Region Andalusien auf der Messe als sonnenverwöhntes Reiseparadies präsentieren, in das Urlauber sogar direkt ab Dresden fliegen können.

Eine bittere Erkenntnis bleibt aber, wenn so viele Menschen plötzlich in dieselben Länder reisen wollen: Schnäppchen in den Sommerferien sind jetzt Ende Januar kaum noch zu holen. So haben die großen, spanischen Hoteliers auf einer Reisemesse in Madrid vor wenigen Tagen vermeldet, dass es auf Mallorca kaum noch freie Betten gibt. Sie forderten, die Saison zu verlängern, und deuteten an, die Zimmerpreise zu erhöhen. Laut Hartung könnte das veränderte Nachfrageverhalten anderen Regionen zugutekommen. Österreich und Italien etwa, beide Länder sind gut per Auto und Zug erreichbar, würden mit Sicherheit profitieren. Außerdem wachse das Interesse an Kreuzfahrten und Fernreisen. So wird Südamerika dieses Jahr im Mittelpunkt auf der Dresdner Reisemesse stehen. Angekündigt haben sich Reiseleiter aus Chile, Peru, Bolivien, Costa Rica und Kuba. Allein der Dresdner Anbieter „Schulz Aktiv Reisen“, der erstmals seine Reisetage mit der Messe kombiniert, lädt zu mehr als 100 Reiseberichten ein.

Einen regelrechten Boom erlebt derzeit auch die Camping-Wirtschaft. Letztes Jahr habe es erstmals über 30 Millionen Übernachtungen in Zelten und Wohnmobilen gegeben, sagt Jens Bohge vom Verband der Camping- und Wohnmobilwirtschaft. Auf der Reisemesse werden auch Luxuswohnmobile gezeigt. Insgesamt 20 000 Quadratmeter groß ist die Ausstellungsfläche in diesem Jahr, so die Ortec-Messegesellschaft, die zur DDV-Mediengruppe gehört, wie die Sächsische Zeitung auch.

Geöffnet ist die Reisemesse Dresden von Freitag, den 27. Januar, bis Sonntag, den 29. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Kinder unter 15 Jahren kommen kostenfrei auf die Messe.

