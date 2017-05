„Abenteuer Neiße“ in Krauschwitz nimmt Gestalt an Die laufenden Kosten für den Freizeitpark sollen sich im Rahmen halten. Er soll auch das Familienbad „Erlebniswelt Krauschwitz“ besser in Szene setzen.

Tag des Wassers in der Erlebniswelt Krauschwitz © Joachim Rehle

Nach einiger Kritik an den möglicherweise hohen Betreibungskosten für den neuen Freizeitpark im stillgelegten NSV-Stadion hat der Krauschwitzer Bürgermeister Rüdiger Mönch nun eine Übersicht über die zu erwartenden Aufwendungen vorgelegt. Sie werden den Haushalt nach seinen Angaben jährlich mit insgesamt rund 5 000 Euro belasten. Der größte Kostenfaktor ist die Rasenmahd von April bis Oktober mit 2 500 Euro. Weitere Kostenpunkte sind Inspektionen (1 100 Euro), die Leerung von Restmüll (300 Euro) sowie Wasser, Strom und Toiletten. Damit halten sich die zu erwartenden Betriebskosten auf demselben Level wie die Zuschüsse für den Neißesportverein (NSV) zur Betreibung des ehemaligen Stadions

Zuvor hatte Gemeinderat Dieter Heyne (CDU) in der Sitzung im April die mangelnde Informationspolitik zu der geplanten „Freizeit- und Gletscher-Abenteuerwelt“ – so der Arbeitstitel – kritisiert und weitergetragen, dass sich eine ganze Reihe von Bürgern Sorgen um die zu erwartenden Betriebskosten macht.

Das Kernstück der Anlage soll ein 16 Meter hoher Kletterfelsen werden. Vorgesehen sind weiterhin sogenannte Boulderfelsen, unterirdische Grotten zum Spielen für Kinder, ein Spielplatz mit Riesentrampolinen, ein Seniorenschach und eine Kegelbahn. Ein Grillplatz mit Infotafel, ein Kleinspielfeld für Fußball und potenziell auch ein Beachvolleyballfeld vervollständigen das Ensemble. Derzeit werde ein Leistungsverzeichnis für den Kletterfelsen erstellt, so Mönch. Er hat sich dazu die Klettermöglichkeiten im nächstgelegenen Geopark in Thalheim angesehen und sich über den größten Kletterfelsen Europas in Belgien schlaugemacht.

Thematisch dockt die insgesamt rund 440 000 Euro teure Anlage an den Geopark Muskauer Faltenbogen und das Eiszeitdorf Krauschwitz an. Der Kletterfelsen soll deshalb auch in Weiß gestaltet werden, so Mönch. Er sieht das Projekt als Möglichkeit, das Familienbad „Erlebniswelt Krauschwitz“ besser in Szene zu setzen. Während das Hallenbad mehr Freizeitspaß im Winter verspreche, kommen Touristen, aber auch Einheimische, in Freizeitpark „Abenteuer Neiße“ stärker im Sommer auf ihre Kosten. (SZ/sdt)

