Abenteuer für coole Jungs Die Bibliothek motiviert zum Lesen. Es geht nicht nur um Schüler, denen es schwerfällt. Manchem fehlt der Spaß dabei.

In der Harthaer Bibliothek ist die Aktion „Leseheld“ gestartet. Teilnehmer sind Jungs und ein Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren. Ihnen macht das Lesen keinen Spaß oder es fällt ihnen schwer. Lesepaten wie Andreas Baumbach vom Verein der Sternwarte sollen die Schüler motivieren, sodass sie bald Lesehelden werden. © Dietmar Thomas

Lesen kann spannend sein – das empfindet allerdings nicht jeder Zehn- oder Elfjährige so. Zu viele Dinge gibt es, die ihrer Meinung nach interessanter sind. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, zu erfahren, wo ein Astronaut aufs Klo geht, dann werden die Jungs plötzlich hellhörig und sind bereit, aufmerksam der Geschichte zu lauschen. 13 Jungs und ein Mädchen haben es sich im Veranstaltungsraum der Bibliothek gemütlich gemacht. Sie lümmeln auf Sitzsäcken oder Kissen.

Lesepate Andreas Baumbach vom Verein der Sternwarte liest ihnen zwei Geschichten vor. Als es darum geht, ob Astronauten Windeln wie kleine Kinder tragen, müssen sie lachen. Nachdem Baumbach zwei Geschichten aus dem Buch „Wo geht der Astronaut aufs Klo“ vorgelesen hat, lässt Bibliotheksmitarbeiterin Sophia Wolfram die „Lesemuffel“ erzählen, was sie erfahren haben. Paul (10) kann genau wiedergeben, wie das Astronautenklo funktioniert. „Nur beim Start tragen die Astronauten Windeln“, erfahren sie vom Lesepaten. Er erklärt ihnen auch, warum.

„Obwohl im Kindergarten und der Grundschule das Interesse am Buch geweckt wurde, finden vor allem Jungs in diesem Alter andere Hobbys viel anziehender“, so Sophia Wolfram. Damit sich das ändert, haben sie und Ines Just ein Konzept erstellt, Partner gesucht und sich für das Projekt „Ich bin ein Leseheld“ beim Borromäusvereins beworben. Bei diesem Projekt erleben Helden Abenteuer. Und genau das wollen Jungs. Deshalb haben sich die Bibliotheksmitarbeiterinnen vorgenommen, die Zehn- und Elfjährigen zu Lesehelden zu machen.

Aus den verschiedenen Themen wählten sie das Thema Weltraum aus. „Wir haben eine Sternwarte in Hartha. Da bietet sich das an“, sagte Sophia Wolfram. Als die Zusage vom Verein kam, war die Freude in der Einrichtung am Markt groß. „Vom Borromäusverein erhalten wir eine Ausstattung für alle Teilnehmer, damit sie richtige Lesehelden werden können“, so Sophia Wolfram. Dazu gehören ein Rucksackbeutel, ein Leseheldenpass sowie ein Radiergummi und ein Stift. Außerdem stellt der Verein neue Bücher, die zum Thema passen, bereit.

„Wenn ihr die Bibliothek verlasst, soll euer Rucksack nicht nur mit diesen Dingen gefüllt sein, sondern ihr könnt euch auch ein Buch ausleihen“, so Ines Just.

Die Jungs und das eine Mädchen haben Eins gemeinsam – sie lesen nicht gern oder haben damit Schwierigkeiten. Um mit ihnen individuell arbeiten zu können, wurden nicht mehr Kinder eingeladen.

Um den Jungen eine starke Identifikationsmöglichkeit zu bieten, sollen männliche Vorleser die Aktionen begleiten und als Lesevorbild dienen. Denn die Jungs, die Lesehelden werden wollen, sollen merken, dass auch erwachsene Männer gern ein Buch zur Hand nehmen. So wie Anderas Baumbach. „Ich lese sehr viel, vor allem Fachliteratur. Als Kind habe ich auch viel gelesen. Das waren Science-Fiction oder Bücher über Astronomie“, so Baumbach. Viele Bücher habe er aufgehoben. Manche kenne er fast auswendig. Er habe sich als Lesepate bereiterklärt, weil ihm die Arbeit mit Kindern viel Spaß mache und Lesen ganz wichtig sei. „Im heutigen Computerzeitalter muss man die Kinder zum Lesen animieren“, sagte Baumbach. Er freut sich, dass die Zusammenarbeit mit der Bibliothek zustande gekommen ist, und könnte sich für die Zukunft weitere Aktionen vorstellen. Natürlich müsse so etwas wachsen. Am heutigen Donnerstag besuchen die Jungs und ein Mädchen die Sternwarte.

Für die nächsten drei Veranstaltungen wurden ebenfalls Lesepaten gefunden.

Und weil künftige Lesehelden nicht nur Bücher lesen und über den Inhalt sprechen, wird bei jedem Treffen gebastelt. Und so entstanden silberne und goldene Weltraumkisten, die denen die Basteleien Platz haben.

Max (11) nimmt an der Aktion der Bibliothek teil, weil er besser lesen können will. „Bisher habe ich mich dafür nicht interessiert, aber das soll sich ändern“, so Max. Bis jetzt sei die Veranstaltung sehr schon und Max hat sich vorgenommen, ein Buch auszuleihen. Lukas (11) will mehr lesen üben, damit es besser funktioniert und Paul meint: „Ich lese gut, aber ich bin zu faul.“ Er wünscht sich, dass er durch die Veranstaltungen zum Lesen motiviert wird. Bisher findet der Zehnjährige die Aktion Lesehelden ziemlich cool. Fest steht, er will ein Leseheld werden. Ob Paul das schafft, wird sich zeigen.

