Abenteuer einer Donauschiffsreise

Hoyerswerda. Zu einem Lichtbildervortrag lädt der Ortsverband Hoyerswerda des Sozialverbandes VdK für den heutigen Mittwoch, den 21. Februar, Kurzentschlossene in seine Begegnungsstätte in die Kindertagesstätte „Pusteblume“ (Liselotte-Herrmann-Straße 50 a) ein. Um 14.30 Uhr berichtet Klaus Haupt in Wort und Bild über die Abenteuer seiner Donauschifffahrt. Jeder Interessierte ist willkommen. (red/MFe)

