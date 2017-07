Abenteuer auf dem Mountainbike Tobias Sachse startet beim BC Bike Race in Kanada. 300 Kilometer in sieben Tagen. Das klingt einfacher als es ist.

zurück Bild 1 von 2 weiter Tobias Sachse beim Training für das BC Bike Race in Kanada. Das Rennen besteht aus sieben Etappen. Auf reichlich 300 Kilometern sind 8 000 Höhenmeter zu überwinden. © privat Tobias Sachse beim Training für das BC Bike Race in Kanada. Das Rennen besteht aus sieben Etappen. Auf reichlich 300 Kilometern sind 8 000 Höhenmeter zu überwinden.

Tobias Sachse mit seinem Mountainbike, das er sich im Frühjahr in Kanada gekauft hat. Das Geld dafür hat er sich in einem Restaurant erarbeitet.

Das BC Bike Race in der kanadischen Provinz British Columbia hat unter den Mountainbikefahrern aus der ganzen Welt eine besondere Anziehungskraft. Nicht umsonst sind die etwa 700 Startplätze meist innerhalb weniger Tage vergeben. Der Döbelner Tobias Sachse hat mit viel Glück eines der begehrten Tickets ergattert. Das Rennen startet am Mittwoch.

Tobias Sachse ist 31 Jahre alt. Er ist seit 2011 Mitglied in der Abteilung Radsport des Döbelner SC. „Ich liebe es, auf dem Mountainbike die Berge hoch und runter zu fahren“, sagt er von sich selbst. Als er im vergangenen Jahr sein Studium beendet hatte, überlegte er, was nun als nächstes kommen sollte. Den Job wechseln oder noch einmal Work & Travel (Arbeiten und Reisen). „Da mein Bruder Marcel bereits seit 2006 in Kanada wohnt, war das Reiseziel halt Kanada. Work & Travel kann man nur bis zum Alter von 35 Jahren machen, und arbeiten werde ich noch genug“, so Sachse. So kündigte er seine Arbeit als Elektroniker für Systeme und Geräte und buchte im August 2016 seinen Flug. „Bereits zur Abschiedsfeier hatte ich meinen Vereinskameraden Filme auf Youtube vom BC Bike Race gezeigt. Aber woher ich das Rennen kenne, weiß ich nicht mehr so genau“, erklärt Tobias Sachse. Als er sich im Dezember anmeldete, waren die Startplätze längst vergriffen. Er ließ sich auf die Warteliste setzen und konnte das Ticket eines New Yorkers übernehmen, der es aus beruflichen Gründen abgeben musste.

In Langley (Vancouver) hatte Tobias bei seinem Bruder auf der Farm geholfen und über die Winterzeit in einem Thai Restaurant als Geschirrspüler gearbeitet. „So konnte ich mir auch mein Hardtail Mountainbike finanzieren.“ Seit März trainiert er mit einem Kanadier zusammen, den ihm sein Bruder vorgestellt hatte. „Terry ist Anfang 50. Er kennt die Trails um Vancouver ganz gut. Auch was das technische Fahren betrifft, kann ich von ihm noch einiges lernen“, so Sachse.

Trainiert hatten die beiden Mountainbiker in North Vancouver auf Mount Fromme und Mount Symour. „Um das technische Fahren zu üben, reichte es aus in den Watershed Park von Delta zu gehen. Da liegen genügend Baumstämme auf den Trails und viele Drops (Absätze), bei denen schon manchmal die Räder in der Luft waren. Ein weiterer Trainingsort war der Vedder Mountain in Chilliwack. Da ging es auch steil bergauf und runter“, schildert Sachse.

Während einer Tour im Mai durch das Okanagan Valley trainierte Tobias Sachse auf dem Smith Creek und Rose Valley bei West Kelowna. Die Okanagan sind bekannt für unzählige Weingüter. „Ein Grund mehr hinzufahren“, so Sachse mit einem Augenzwinkern. Er verbrachte in Peachland zwei Wochen auf einer Wwoofing Farm (WWOOF ist ein weltweites Netzwerk aus freiwilligen Helfern und ökologisch bewirtschafteten Höfen) und nutzte die freie Zeit zum Training. Im Juni traf er sich wieder mit Terry zum wöchentlichen Training. Seit zwei Wochen fährt er Distanzen von 50 bis 80 Kilometern zusätzlich. Um die Fahrten bergauf besser zu meistern, war er vor einigen Tagen nach Squamish gereist, wo die sechste Etappe des Rennens gefahren wird. „Seit März habe ich jetzt schon 813 Kilometer und 13 000 Höhenmeter hinter mir gelassen und es werden noch mehr bis zum Rennen“, so Sachse. Er freue sich, dass es nun bald los geht. Für den Döbelner Anzeiger wird Tobias Sachse von seinen Erlebnissen während des Rennens berichten.

zur Startseite