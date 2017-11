Abends günstiger ins Freibad Der Rat hat die Gebührensatzung für die Bäder angepasst. Die Miete steigt deutlich. Dafür kann an anderer Stelle gespart werden.

Für das Freibad Wolfstal, im Bild Badchef Jens Göhler, gibt es ab der kommenden Saison eine Zehnerkarte für den Abendtarif. Gegenüber der Zehnerkarte im Normaltarif lassen sich damit für Erwachsene 13 Euro sparen. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Die Stadträte haben eine neue Gebührensatzung für Stadt- und Freibad beschlossen. Zuvor hatten schon der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Technische Ausschuss darüber beraten (DA berichtete). Zuletzt war die Gebührensatzung im Jahr 2014 angepasst worden, wobei sich das nur auf die Kurse für Aquafitness bezog. Die anderen Tarife waren seit 2011 nicht verändert worden. Auch wenn es eine Gegenstimme und eine Stimmenthaltung gab, stieß die Erhöhung bei den Stadträten auf Verständnis. „Es ist eine tolle Leistung, dass sich die Stadt Roßwein sowohl Hallenbad als auch Freibad leistet“, sagte Hubert Paßehr (CDU).

Die Änderung machte sich erforderlich, um die Gebühren für die Saunanutzung aufzunehmen. „Dies war bis jetzt nicht der Fall, weil die Sauna bei der letzten Satzungsänderung noch privat bewirtschaftet worden ist“, erklärte Hauptamtsleiterin Michaela Neubert. Neben der Höhe der Preise (DA vom 28. Oktober) gibt es weitere Änderungen.

Neue Gebühren gelten ab 1. Januar

So müssen Kinder künftig erst ab einem Alter von vier Jahren Eintritt bezahlen. Begleitpersonen von Schwerbehinderten erhalten freien Eintritt. Bisher zahlen sie die Hälfte des regulären Preises. Die Familienkarte soll sowohl im Frei- als auch im Hallenbad für zwei Erwachsene und zwei statt bisher drei Kinder gelten. Die neuen Gebühren gelten ab dem 1. Januar 2018.

Neu soll im Freibad die Zehnerkarte für den Abendtarif eingeführt werden. Der gilt prinzipiell ab 17 Uhr und nicht mehr ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades. Die Zehnerkarte für den Abend kostet für Erwachsene 21, ermäßigt 17 und für Kinder 13 Euro. Eine Familie zahlt 50 Euro.

Badchef Jens Göhler hat seit Veröffentlichung der neuen Preise schon einige Reaktionen von Badbesuchern mitbekommen. „Viele sagen, es ist in Ordnung, es musste mal sein. Im Großen und Ganzen herrscht Akzeptanz“, sagte Göhler. Die Roßweiner seien bestrebt, Stadt- und Hallenbad zu erhalten. Allerdings habe die Erhöhung der Gebühren bei einigen Gruppen und Vereinen für Diskussionen gesorgt. Für eine Stunde Hallenmiete mussten sie bisher 25 Euro zahlen. Nach der neuen Satzung steigt diese Gebühr ab Januar auf 40 Euro.

„Damit erhöht sich der Preis für jedes Gruppenmitglied“, so Göhler. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, die Gruppenstärke zu erhöhen, um den Preisanstieg auszugleichen. Jens Göhler teilt die Befürchtung nicht, dass durch die Erhöhung Gruppen abspringen werden. „Letztendlich hat diese Möglichkeit doch für beide Seiten Vorteile. Für das Bad ist es eine feste Einnahmequelle und die Gruppen wissen, dass sie in der von ihnen gebuchten Zeit das Bad für sich haben“, so Göhler.

zur Startseite