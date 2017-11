Abendbrot in der Mensa Noch bis Dezember läuft die Probephase in Zittau. SZ-Reporter Mario Heinke hat die Burger getestet.

SZ-Reporter Mario Heinke beim Abendbrot in der Zittauer Mensa. © matthias weber

Montag, kurz nach 18 Uhr. Ich bin verabredet zum Burger-Essen. Nein, nicht im „Restaurant zur goldenen Möwe“, wie McDonald’s scherzhaft auch genannt wird, sondern in der Mensa. Am Eingang des Gebäudes in der Hochwaldstraße herrscht trotz Dunkelheit noch reges Treiben, viele Studenten sitzen in der Bibliothek. Aber auch der vordere Teil der Mensa ist hell erleuchtet. Aus den sozialen Netzwerken erfuhr ich das, was auch viele Zittauer vermutlich gar nicht wussten: In der Mensa gibt es auch Abendbrot. An diesem Montag ist sogar „Burger-Abend.“ Auf dem Speiseplan stehen Hamburger „Jalapeno Cream Cheese“ mit Rindfleisch und scharfer Jalapeno-Creme, Sunny Veggi Burger „Jalapeno Cream Cheese“ ebenfalls mit scharfer Jalapeno-Creme und dazu Steakhouse-Pommes. Laut Mensaleitung eine Kreation von Küchenleiter Torsten Christoph. Als unbelehrbarer Fleischesser fällt mir die Wahl nicht schwer, auch wenn optisch beide Hamburger einen guten Eindruck machen. Meine Begleiterin entscheidet sich für die vegetarische Variante. Beherzt greife ich den großen Burger und beiße hinein. Nach dem dritten Biss läuft mir die Creme-Sauce an den Fingern hinunter. Tomatenscheiben, Zwiebeln und das Rindfleisch rutschen in der Semmel. Ich greife auf konservative Essgewohnheiten zurück und benutze lieber Messer und Gabel, bevor hier irgendeine Sauerei entsteht. Die „Steakhouse-Pommes“ sind knusprig und größer als herkömmliche. Die Jalapeno in der Creme, eine kleine, scharfe Paprikasorte, gibt dem Burger eine herzhafte Note. Lecker! Der Vollständigkeit halber koste ich auch ein Stück vom Veggi-Burger. Er schmeckt wie ein scharfes Kartoffelrösti mit Gemüse. Auch nicht schlecht!

27 Studenten, fünf Studentinnen und ein Hochschulmitarbeiter sitzen um diese Zeit in der Mensa. Hennig Wiegandt, Tim Nitsche und Christoph Lehmann sitzen ein paar Tische weiter vor leeren Tellern. Alles aufgegessen. Die Maschinenbaustudenten im dritten Semester sind zum ersten Mal abends in der Mensa, wirken zufrieden und gesättigt. „Preis-Leistung stimmt“, urteilen sie übereinstimmend. Julia Teichmann am Nebentisch studiert Ökologie und Umweltschutz. Sie ist mit zwei Kommilitoninnen der Biotechnologie da. „Wir gehen zwei bis dreimal in der Woche abends in die Mensa“, sagt sie. Nur eine der Frauen wählte übrigens den Veggi-Burger.

Bekanntlich darf jeder normale Bürger in der Mensa essen gehen, auch wenn der Betreiber sein Angebot nicht bewerben darf, um der örtlichen Gastronomie nicht zu schaden. In den Mittagsstunden nutzen nicht wenige Zittauer diese Möglichkeit. Gäste zahlen pro Portion einen Aufschlag von drei Euro auf den jeweiligen Studenten-Preis, weil der subventioniert ist. Auch wenn Externe mehr bezahlen, scheint der Preis dennoch ganz akzeptabel. Bezahlt wird eigentlich mit Chip, Gäste können an einer Kasse aber auch immer bar zahlen.

Im April führte das Studentenwerk eine Umfrage an der Hochschule Zittau/Görlitz durch. Bei der Befragung sprachen sich viele Studenten für ein zusätzliches Abendbrot-Angebot aus, erklärt Mensaleiterin Ingeborg Kothe. Nach den Semesterferien führte die Mensa deshalb probeweise das Abendbrot ein, von Montag bis Donnerstag zwischen 18 und 19.30 Uhr. Freitags bleibt zu, weil die Studenten heim fahren. „Der Test läuft zunächst bis zur zweiten Dezemberwoche“, so Frau Kothe. Danach wird das Studentenwerk Dresden als Betreiber der Mensa, das Verhältnis von Aufwand und Nutzen bewerten und entscheiden, ob es auch im nächsten Jahr noch Abendbrot gibt. Für die zusätzliche Öffnungszeit in den Abendstunden müssen drei Mitarbeiter vor Ort sein. Ihnen stehen bislang rund 50 Studenten am Abend gegenüber, die in der Mensa zum Abendessen kommen, so die Mensa-Chefin. Diese Studenten können nur hoffen, dass ihr Wunsch bei der Abwägung über das Angebot höher eingestuft wird als die rein betriebswirtschaftlichen Ergebnisse. Wer sonst soll all die jungen Männer versorgen, die vorher von Mutti verwöhnt wurden?

www.studentenwerk-dresden.de/mensen/speiseplan/mensa-zittau.html

