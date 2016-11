Abbruchstelle muss gesichert werden Nach dem Felssturz an der Zeughausstraße in der Sächsischen Schweiz soll eine Palisade den Hang stabilisieren. Probleme macht nicht nur das Gestein.

Uwe Erler (r.) und Volkmar Müller von der Firma Born aus Gohrisch sichern den Hang. © Mike Jäger

Hammerschläge tönen durch den Großen Zschand. An der Forststraße zwischen Kirnitzschtal und Zeughaus errichten Arbeiter eine kleine Palisade aus Holzstämmen. So soll die Abbruchstelle gesichert werden, an der sich in der Nacht zum 6. November ein Felssturz ereignet hatte. Die tonnenschweren Felsbrocken stürzten bis auf den Weg und blieben teilweise am Hang liegen. Die wurden nach unten befördert, zertrümmert und an den Wegrand geräumt.

Uwe Erler antwortet auf die Frage, ob und wie sicher denn die Blöcke gelegen hätten: „Das kann keiner hundertprozentig garantieren. Es ist auf jeden Fall besser, die Gefahr zu beseitigen.“ Die Palisade soll eventuell nachrutschendes Gestein auffangen. Die Fichte, die durch die Felsbrocken beschädigt wurde und jetzt Schrägstand hat, soll vom zuständigen Förster beobachtet werden. Wäre die Standfestigkeit gefährdet, müsste sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

