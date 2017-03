Abbrucharbeiten am Schwimmbecken Im Sportkomplex Heiliger Grund kommt nun der Umbau der Athletikhalle voran.

Die frühere Schimmhalle im Heiligen Grund soll unter anderem den Sportlern vom Athletikclub Meißen neue Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten bieten. © SZ-Archiv/Andreas Weihs

Gute Nachrichten für den Meißner Sport. Zu der 2013 neu eröffneten Sporthalle und der vom Verein Aikido Dojo Meissen e. V. selbst finanzierten Aikidohalle soll nun ein weiteres modernes Objekt auf dem Gelände an der Hainstraße hinzukommen. Dazu wird die ehemalige Schwimmhalle im Sportkomplex Heiliger Grund in diesem Jahr zu einer Athletikhalle umgebaut. Sie soll nach der Fertigstellung unter anderem den Sportlern vom Athletikclub Meißen neue Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten bieten.

„Nun hat die mit dem Rohbau beauftragte Firma Raue Bauunternehmung GmbH mit Sitz in Käbschütztal mit den vorbereitenden Abbrucharbeiten am Schwimmbecken begonnen“, erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso. Die Voraussetzung dafür hatte der Stadtrat auf seiner Sitzung am 25. Januar geschaffen. Dort waren der Firma Raue die Arbeiten im Bruttowert von 291 000 Euro einstimmig zugesprochen worden.

Die ehemalige Schwimmhalle soll in eine moderne Mehrzweckhalle umgebaut werden. In dieses Vorhaben investiert die Stadt Meißen rund eine Million Euro. Weitere 600 000 Euro fördert die Sächsische Aufbaubank (SAB) über ihr Sportförderprogramm. Inzwischen sind auch die Arbeiten für die Lüftungs- und Elektroinstallationen vergeben worden.

Die fertige Halle soll einmal bis zu 400 Zuschauer aufnehmen können. „Sie soll nach der Fertigstellung unter anderem den Sportlern vom Athletikclub Meißen neue Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten bieten“, erklärte Sprecherin Reso. Dazu soll den Gewichthebern des Clubs die untere von zwei Ebenen zur Verfügung stehen. (SZ)

zur Startseite