Abbiegen weiter nicht möglich Die Linksabbiegerspur in die Radeberger Christoph-Seydel-Straße an der Ampelkreuzung Richtung Leppersdorf ist gesperrt. Daran ändert offenbar auch die Sanierung der S 177 nichts.

Die Linksabbiegerspur bleibt gesperrt. © Thorsten Eckert

Demnächst rollen ja in Radeberg bekanntlich die Bagger an, um die Schäden auf der erst im Dezember 2008 freigegebenen S 177 zwischen den Abfahrten Richtung Arnsdorf und dem bisherigen Ende der Neubau-Strecke am Krankenhaus zu sanieren. Nicht wenige Autofahrer fragen sich, ob im Zuge dieser Sanierung dann auch die seit Jahren zwar vorhandene, aber dennoch gesperrte Linksabbiegerspur in die Christoph-Seydel-Straße an der Ampelkreuzung Richtung Leppersdorf freigegeben wird. Wird sie nicht, lautet die Antwort aus dem zuständigen Landesamt für Straßenbau. Die Freigabe könne aller Voraussicht nach erst mit der kompletten Fertigstellung der S 177 bis nach Leppersdorf und zur Autobahn 4 erfolgen, heißt es dazu weiter. (SZ/JF) Foto: Thorsten Eckert

zur Startseite