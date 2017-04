Abbiegefehler mit Folgen

Drei Verletzte bei Unfall Bautzen. An der Einmündung der Autobahnauffahrt Bautzen-West zur B 96 hat es am Sonntagmittag gekracht. Ein 46-Jähriger wollte mit seinem VW von der Hoyerswerdaer Straße auf die Autobahn auffahren. Beim Linksabbiegen missachtete er aber einen entgegenkommenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden der 89-jährige Skoda-Fahrer und dessen 80-jährige Beifahrerin schwer, eine 69-jährige Mitfahrerin im VW leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 12.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung. Der Verkehrsunfalldienst übernahm die weiteren Ermittlungsarbeiten.

Einbruch in Imbiss misslungen Bischofswerda. Ohne Beute mussten Einbrecher in der Nacht zu Sonntag aus dem Bischofswerdaer Tierpark abziehen. Sie hatten versucht, in den Imbiss einzudringen, waren aber gescheitert. An der Eingangstür entstand durch die Gewalteinwirkung Schaden in Höhe von 100 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Kleidercontainer in Flammen Burkau. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Montag zu einem Brand nach Kleinhänchen ausrücken. Hier wurden gebrauchte Kleidungsstücke in einem Wertstoffcontainer angezündet. Es entstand Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.