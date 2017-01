Abbau unter Zeitdruck In Riesa hat die Demontage der Eisbahn begonnen. Wegen des drohenden Temperatursturzes muss alles etwas schneller gehen.

Raus damit: Der Abbau der Eisbahn am Rathaus muss dieses Mal besonders schnell gehen – und soll schon Donnerstagabend komplett erledigt sein. © Lutz Weidler

Einen Monat lang haben sie mehrere Tausend Eisbahn-Nutzer gesehen, zahllose Weihnachtsmarktbummler und diverse Firmenfeiern: Jetzt werden die Wandplatten des Festzelts am Rathaus abmontiert und zügig nach draußen getragen. Dieses Mal muss mit dem Abbau der Eisbahn alles etwas schneller gehen, sagt Macher Torsten Pilz. „Angekündigte Temperaturen von bis zu minus zehn Grad sind denkbar schlecht für die Demontage einer Eisbahn.“ Deshalb war der Chef von Eventtalent am Mittwoch mit bis zu zehn Helfern gleichzeitig im Einsatz, um die große Anlage in Teile zu zerlegen, die diese Saison von 3 500 Schlittschuhläufern genutzt wurde.

Ziel ist es, mit dem Abbau ausnahmsweise schon am Donnerstagabend fertig zu werden – eigentlich braucht das einen Tag länger. Während der Unterbau bei einem Anbieter in der Region bleibt, geht die sensible Technik wieder zurück nach Österreich – um zur nächsten Klosterweihnacht wieder im Zentrum Riesas montiert zu werden. Torsten Pilz würde die beliebte Anlage gern ein Stück erweitern und vielleicht sogar einen kleinen Rundkurs anbauen. Dazu wäre aber ein weiterer Großsponsor nötig. (SZ/csf)

