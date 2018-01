Abba beim KKC – die wilden Siebziger mit Lokalkolorit Beim 13. politisch-karnevalistischen Frühschoppen mit Lorenzo in Kamenz bleibt wieder mal kein Auge trocken.

Auch Björn und Benny von Abba begeisterten den vollen Saal im Hotel Stadt Dresden. © René Plaul

Kamenz. Wo nimmt Lorenzo nur immer die Ideen her? Geschlagene vier Stunden (mit ein paar Minuten Pause) bespielte Steffen Lorenz, assistiert vom ganzen Kamenzer Karnevalsclub (KKC), am Sonntag den aus allen Nähten platzenden Großen Saal im Hotel Stadt Dresden. Der politisch-karnevalistische Frühschoppen fand zum 13. Mal statt. Er hat sich längst zum Gig-Höhepunkt in der Fünften Jahreszeit in der Lessingstadt gemausert. Schon kurz nach Neujahr sind die Karten vergriffen, aber mehr als 450 Närrinnen und Narren passen halt in den Saal nicht rein.

„Endlich ist es auch uns mal gelungen, dabei zu sein“, freute sich Horst Stoklas. Kaum zu glauben, dass der langjährige erfolgreiche Unternehmer und Ex-Chef vom Traditionsverein Lok Kamenz es noch nie bis in den Frühschoppen geschafft hat. „Ich bin begeistert.“

Dabei ist die Anwesenheit durchaus ein zweischneidiges Vergnügen. Man kann nämlich nie ganz sicher sein, selbst zum Gespött zu werden. Lorenzo zieht nämlich nicht nur die große Politik durch den Kakao, sondern vor allem auch die kommunale. Höhepunkt war diesmal eine Loriot-Adaption. Landrat Michael Harig (Lorenz) und OB Roland Dantz (Sebastian Pieper) sitzen in der Wanne wie einst Müller-Lüdenscheid und Doktor Kloebner, nur dass diesmal kein Wasser drin ist. Wer hat es herausgelassen, was auf die Schwimmhalle im übertragenen Sinne bedeutet: Wer wird es im Sommer rauslassen, wenn der Landkreis das Verlustgeschäft an die Stadt abgeben wird, die es dankend abgelehnt hat?

Eine nicht ganz ernst gemeinte Lösungsvariante haben die Kabarettisten übrigens angedeutet: Womöglich entsteht am Ochsenberg nicht nur eine Akku-Fabrik, sondern auch noch das „Dr. Gottlieb-Daimler-Elektrolyt-Hallenbad“? Dann bräuchte es die Halle an der Macherstraße womöglich gar nicht mehr ...

Unabhängig davon eignen sich die 70er-Jahre jedenfalls für einen liebevollen Rückblick auf mancherlei. Vor allem auch musikalisch. AC/DC und Boney M. sind schon mal eine Wucht, aber gegen Abba kommt natürlich niemand an. Und gegen die „Geilen E‘s“, die in den Siebzigern blutjung waren, sowieso nicht. Sie kommen halt langsam in die Jahre, aber die Wehwehchen ebenso: „Du bist krank, aber ich bin kränker.“ Ich hab immer noch einen mehr wie du, hieß es, aber es blieb offen, was alles mitzählt.

Schön, wie gesagt, waren die Gags mit lokalem Anlass. Lorenzo verabschiedete auf rührende Weise Neurentnerin Elvira Schirack von der Dezernentenstelle, nicht ohne ihrem früheren Chef noch eins auszuwischen, der im Sommer in der Nachfolge-Frage im Stadtrat gescheitert war: „Egal, wie das Ergebnis ausfällt, es wird gemacht, was der Meister sagt.“ Stark war eine Video-Sequenz, die das Traumpaar Lorenzo und Charlotte de Cognac (Ina Förster) beim Einkauf im H-H-Möbelzentrum zeigt. Während die Dame dem Einkauf-Gen verfällt, setzt sich der Gatte in die Spielabteilung ab und wird später ganz vergessen. H+H-Chef Dirk Hinniger deckt den Eingeschlafenen höchst selbst zu. Sponsoring der gelungenen Art, wie der herzliche Beifall bewies.

